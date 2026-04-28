Superjahta povezana sa sankcionisanim ruskim milijarderom Aleksejem Mordašovim prošla je kroz Ormuski moreuz u subotu, uprkos ograničenjima plovidbe koja su na snazi u tom strateškom prolazu, pokazali su podaci o brodarstvu.

Nord - jahta od 142 metra, vredna preko 500 miliona dolara - napustila je marinu u Dubaiju u petak, prošla kroz moreuz u subotu ujutru i stigla u Muskat rano u nedelju, prema podacima na platformi MarineTraffic.

Jahta Nord ruskog oligarha prolazi Ormuski moreuz

Nije jasno kako je višepalubni brod za razonodu dobio dozvolu za korišćenje rute,a predstavnik čeličnog magnata Mordašova odbio je da komentariše u ponedeljak.

Putanja kojom je prošla ruska superjahta Foto: Printscreen/X

Ko je Aleksej Mordašov?

Aleksej Mordašov, većinski vlasnik čeličane kompanije Severstalj, najbogatiji je čovek u Rusiji, sa procenjenim bogatstvom od 37 milijardi dolara, prema Forbsu.

Nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije.

Mordašov, za koga se zna da je blizak ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, nije zvanično naveden kao vlasnik Norda, ali podaci o brodarstvu i ruski korporativni zapisi iz 2025. godine pokazuju da je brod registrovan na rusku firmu u vlasništvu njegove supruge 2022. godine.

Ova firma je registrovana u ruskom gradu Čerepovcu, gde je registrovana i Mordašovljeva čelična kompanija Severstalj.

Mordašov je bio među brojnim Rusima koje su SAD i Evropska unija sankcionisale nakon početka rata Rusije i Ukrajine zbog njihovih veza sa Putinom.

Jedna od najvećih jahti na svetu, Nord, ima 20 kabina, bazen, heliodrom i podmornicu, prema pisanju izdavača Superyacht Times.