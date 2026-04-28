RUSKA SUPERJAHTA PROŠLA KROZ ORMUSKI MOREUZ UPRKOS POMORSKOJ BLOKADI! Luksuzna grdosija ima heliodrom i podmornicu, a iza svega stoji milijarder blizak Putinu
Superjahta povezana sa sankcionisanim ruskim milijarderom Aleksejem Mordašovim prošla je kroz Ormuski moreuz u subotu, uprkos ograničenjima plovidbe koja su na snazi u tom strateškom prolazu, pokazali su podaci o brodarstvu.
Nord - jahta od 142 metra, vredna preko 500 miliona dolara - napustila je marinu u Dubaiju u petak, prošla kroz moreuz u subotu ujutru i stigla u Muskat rano u nedelju, prema podacima na platformi MarineTraffic.
Nije jasno kako je višepalubni brod za razonodu dobio dozvolu za korišćenje rute,a predstavnik čeličnog magnata Mordašova odbio je da komentariše u ponedeljak.
Ko je Aleksej Mordašov?
Aleksej Mordašov, većinski vlasnik čeličane kompanije Severstalj, najbogatiji je čovek u Rusiji, sa procenjenim bogatstvom od 37 milijardi dolara, prema Forbsu.
Nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije.
Mordašov, za koga se zna da je blizak ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, nije zvanično naveden kao vlasnik Norda, ali podaci o brodarstvu i ruski korporativni zapisi iz 2025. godine pokazuju da je brod registrovan na rusku firmu u vlasništvu njegove supruge 2022. godine.
Ova firma je registrovana u ruskom gradu Čerepovcu, gde je registrovana i Mordašovljeva čelična kompanija Severstalj.
Mordašov je bio među brojnim Rusima koje su SAD i Evropska unija sankcionisale nakon početka rata Rusije i Ukrajine zbog njihovih veza sa Putinom.
Jedna od najvećih jahti na svetu, Nord, ima 20 kabina, bazen, heliodrom i podmornicu, prema pisanju izdavača Superyacht Times.
