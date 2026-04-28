Nemački kancelar Fridrih Merc je izjavio da iransko rukovodstvo "ponižava" Ameriku.

Britanski Gardijan navodi da je šef vlade u Berlinu ukazao na to da Teheran nadmudruje administraciju predsednika Donalda Trampa za pregovaračkim stolom.

Podseća se da je pre dva dana Tramp otkazao putovanje američkih pregovarača u Islamabad na indirektne razgovore sa iranskom delegacijom.

Prethodna runda u pakistanskom glavnom gradu dve nedelje ranije, kada je američki potpredsednik Džej Di Vens predvodio američku delegaciju, prekinuta je bez ikakvog postignutog napretka.

Mercova oštra procena zaustavljenih američko-iranskih pregovora, koji su izgledali kao da će sigurno produbiti ozbiljan transatlantski raskol između SAD i njihovih saveznika u NATO.

Dan ranije, američki predsednik je rekao za Foks nju SAD "imaju sve karte“, dodajući da ako Teheran želi da razgovara "mogu da dođu kod nas ili da nas pozovu".

"Iranci vešti u nepregovaranju"

Merc je u govoru studentima u Marsbergu sugerisao da je Trampov tim taj koji je nadmudren.

- Iranci su očigledno veoma vešti u pregovaranju, ili bolje rečeno, veoma vešti u nepregovaranju, puštajući Amerikance da otputuju u Islamabad, a zatim odu bez ikakvog rezultata. Čitava nacija je ponižena od strane iranskog rukovodstva, posebno od strane te takozvane Revolucionarne garde. I zato se nadam da će se ovo završiti što je pre moguće - - kazao je Merc misleći na sukob na Bliskom istoku.

Iran je u ponedeljak izneo novi predlog za sporazum o prekidu vatre usmeren na otvaranje Ormuskog moreuza, ostavljajući po strani diskusije o nuklearnom oružju, raketama, sankcijama i drugim pitanjima za kasnije, prema rečima zvaničnika u regionu.

Prema zakonu koji priprema iranski parlament, brodari bi morali da plate Teheranu za „usluge“ uključene u prolazak kroz moreuz, koji je bio besplatan pre rata.

Iranski zvaničnici su rekli da će Teheran biti spreman da na kraju razgovara o nuklearnom pitanju, tek nakon što se američka blokada završi.

Iranski pregovarači se takođe suočavaju sa domaćim pritiskom Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i javnog mnjenja da ne ulaze u bilo kakve razgovore o nuklearnom programu.

Posrednici uključeni u pregovore smatraju da ovaj pristup verovatno neće uspeti jer ne bi postigao nijedan od proklamovanih ratnih ciljeva, koji su uključivali trajni kraj iranskog nuklearnog programa.

- Ormuski moreuz je nusproizvod rata, pa kako ovo može prvo da se reši? - rekao je diplomata upoznat sa pregovorima.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) UN odlučno je odbacila ideju o nametanju taksi brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Arsenio Domingez, generalni sekretar IMO, rekao je da "ne postoji pravni osnov za uvođenje bilo kakvog poreza, bilo kakve carine ili bilo kakve taksi na moreuze za međunarodnu plovidbu".

Međutim, ponuda „Ormuski moreuz prvo“ od strane Irana sugeriše značajnu promenu u stavu Teherana.

Gardijan navodi da je iranska vlast ranije nastojala da iskoristi blokadu nafte, gasa i drugog izvoza iz Persijskog zaliva kao sredstvo za dobijanje širokih bezbednosnih garancija.

Ali nakon sloma pregovora u Islamabadu, Tramp je uveo kontrablokadu iranskim lukama, pogoršavajući duboku ekonomsku krizu u Teheranu.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je prognozirao smanjenje bruto domaćeg proizvoda Irana od 6,1 odsto ove godine, dok inflacija na godišnjem nivou iznosi skoro 70 odsto, a cene osnovnih namirnica i zdravstvene zaštite rastu još većim stopama.

Blokada je takođe sprečila iranske prazne tankere da se vraćaju u luku, gde bi mogli da služe kao skladišta.

Iranu ponestaje načina za skladištenje svoje proizvodnje, a smanjenje proizvodnje bi imalo dugoročne štetne posledice po njegov energetski sektor.

Aragči kod Putina

Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, sastao se u ponedeljak u Moskvi sa Vladimirom Putinom i visokom ruskom delegacijom, delimično pokušavajući da ublaži razorne posledice blokade.

Prema zvaničnim medijima, Putin je obećao da će Rusija "učiniti sve što služi (iranskim) interesima, interesima svih ljudi u regionu, kako bi se mir postigao što je pre moguće".

Aragči je rekao da je "svet sada shvatio pravu moć Irana".

- Postalo je jasno da je Islamska Republika Iran stabilan, čvrst i moćan sistem - poručio je on.

Nikita Smagin, analitičar rusko-iranskih odnosa, ocenio je da su se razgovori fokusirali na rusku vojnu i ekonomsku podršku, uključujući tranzitne rute za iransku trgovinu.