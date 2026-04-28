Slušaj vest

Dok su početni pozdravi sa Donaldom i Melanijom Tramp bili tihi, stručnjak za čitanje sa usana Nikola Hikling dešifrovala je prilično neobičan dijalog za Dejli mejl.

Strahovi od atentata i pretnje Putinu

Razgovor je počeo oko ne baš prijatnih tema. Tramp se odmah osvrnuo na nedavnu pucnjavu na večeri dopisnika Bele kuće, na šta je kralj Čarls odgovorio: "Radije ne bih bio ovde predugo. Osećam se kao da ne bi trebalo da budem ovde."

1/9 Vidi galeriju Poseta britanskog kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile SAD, s američkim predsednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom u Beloj kući Foto: ALLISON ROBBERT/ POOL/THE WASHINGTON POST POOL, Alex Brandon/AP Pool

Tramp ga je pitao da li je dobro, dodajući da cela situacija "nije dobra stvar", na šta je on dodao: "Nisam bio spreman, ali sada jesam".

Predsednik SAD je potom naglo promenio temu na Vladimira Putina.

- Trenutno razgovaram sa Putinom. On želi rat, izjavio je Tramp.

Kralj je pokušao da odloži tešku temu rekavši:

- O tome ćemo razgovarati kasnije - ali je Tramp nastavio sa svojim mračnim predviđanjima: "Imam osećaj... ako uradi ono što je rekao, zbrisaće celu populaciju".

Vladimir Putin Foto: DMITRI LOVETSKY / POOL/AP POOL

Kralj Čarls je ponovo pokušao da završi nezgodan razgovor kratkim odgovorom: "Drugi put".

Od nuklearnog rata do balske dvorane za sekundu

U svom prepoznatljivom stilu, Tramp je sekundu kasnije prešao na lakše teme, pokazujući kralju svoj rad na Beloj kući.

- Možete videti sve do tamo, pravo do balske dvorane. Da li biste želeli da vidite - upitao je Tramp, na šta se monarh blago osmehnuo i odgovorio: "Siguran sam da ćete nam pokazati".

Melanija Tramp, Donald Tramp, kralj Čarls III i kraljica Kamila tokom susreta u Beloj kući Foto: Suzanne Plunkett / Avalon / Profimedia

Nakon ovog, pomalo nadrealnog, razgovora, kraljevski par se uputio na čaj u Zelenu sobu Bele kuće, a zatim su obišli novi pčelinjak u bašti, koji izgleda kao minijaturna verzija predsedničke rezidencije.

Dan su završili baštenskom zabavom u rezidenciji britanskog ambasadora.

Zvanični deo posete nastavlja se u utorak formalnom ceremonijom dobrodošlice i raskošnom državnom večerom u Istočnoj sobi Bele kuće.