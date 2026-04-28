Antonela Di Jelsi (50) i Sara Di Vita (15) lečene su u bolnici Kardareli, u južnoj Italiji, 24. decembra zbog sumnje na trovanje hranom, ali su preminule dva dana kasnije.

Tužioci kažu da su kasnije analize krvi pronašle smrtonosnu supstancu ricin u krvi žrtava.

Na suđenju se juče pojavila Marija Di Vita (70), rođaka oca preminulih.

Na pitanje medija kako je ricin završio u kući, ona je odgovarala da ne zna. Iz italijanske policije su rekli novinarima ispred sudnice da se nastavlja istraga o poreklu otrova i tome kako je završio u domaćinstvu Di Vita.

Antonela Di Jelsi Foto: Društvene Mreže

Trovanje sa predumišljajem

Istražitelji su počeli da istražuju mogućnost dvostrukog ubistva još pre uzbune koju je podigao Centar za kontrolu trovanja početkom marta.

Nije jasno šta ih je navelo na to - da li istraga protiv lekara koji nisu odmah otkrili zbog čega su preminule majka i ćerka, ili moguće kontradikcije tokom ispitivanja članova porodice.

Posebno je istražiteljima upalo u oči to što je otrov pronađen u telama žrtava, ali ne i u krvi glave porodice, Đanija.

Kako piše Korijere dela Sera, otrov veoma lako isparava, što znači da tragovi rukovanja nestaju brzo. Ko god da je rukovao ricinom, to je dobro znao.

Porodica Di Vita Foto: Društvene Mreže

Advokat jednog od petorice lekara koje istražuje policija, Pjetro Terminijel, rekao je da je trovanje verovatno sprovedeno u dve faze.

Prema njegovim rečima, moguće je da su žrtve unele otrov prvo 23. decembra, na večeri na kojoj je bila cela porodica, Đani, Antonela i Sara, ali ne i najstarija ćerka Alis, čiji telefon je oduzela policija i sada se nalazi pod istragom.

Sledeće trovanje moglo se dogoditi 26. decembra, dan pre druge hospitalizacije, kada su se majka i ćerka pojavile u hitnoj pomoći osećajući se veoma slabo.

One su takođe zvale i porodičnog prijatelja, medicinskog radnika, koji im je navodno dao intravenske infuzije.

Infuzije mogući način trovanja?

Iako istražitelji to ne smatraju odlučujućim detaljem, potvrdili su takav sled događaja. Upravo taj porodični prijatelj je takođe ispitivan nakon smrti.

Karabinjeri Foto: Youtube printscreen/Carabinieri napoli

- Moja koleginica Grazijela De Rio i ja ćemo ispitati ovu osobu, nije jasno da li je medicinska sestra ili lekar, tokom suđenja: da li je izvor kontaminacije mogao biti nešto drugo osim hrane? To je trag koji vredi pratiti. Jedno je sigurno: petoro lekara nije imalo nikakve veze sa te dve smrti - insistira Terminijelo.

U međuvremenu, rezultati obdukcije, zakazani za kraj aprila, odloženi su za mesec dana, s obzirom na "složenost slučaja".

Šta je ricin?

Ricin je visokotoksični lektin izolovan iz semena biljke ricinus (Ricinus communis), poznat kao jedan od najopasnijih prirodnih otrova.

Njegovo dejstvo zasniva se na trajnom zaustavljanju sinteze proteina unutar ćelija, što neminovno dovodi do njihovog odumiranja i otkazivanja vitalnih organa.

Budući da za ricin ne postoji specifičan protivotrov, medicinska pomoć ograničena je na ublažavanje simptoma, dok ishod zavisi od doze i načina izlaganja (udisanje, gutanje ili injekcija).

Zbog ekstremne toksičnosti - gde je za fatalan ishod dovoljna količina praha veličine zrna soli - ricin se strogo tretira kao potencijalno biološko oružje.