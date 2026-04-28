Kartel Halisko, najmoćnija kriminalna organizacija u Meksiku, pretrpeo je još jedan udarac u ponedeljak kada je meksička vojska zarobila jednog od njenih vrhovnih lidera na severozapadu zemlje, dva meseca nakon što je vođa kartela ubijen.

Audijas Flores Silva, poznat i kao „El Hardinero“, ili Baštovan, smatran je mogućim naslednikom ubijenog vođe, a Sjedinjene Države su raspisale nagradu od 5 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Regionalni komandant CJNG-a je zarobljen dok se skrivao u jarku pored puta u blizini zajednice El Mirador u državi Najarit, saopštili su meksički zvaničnici u ponedeljak. Niko nije poginuo niti povređen tokom njegovog hapšenja, prema saopštenju meksičke vlade.

Ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč objavio je video na društvenim mrežama na kojem se vidi čovek kako izlazi iz rupe u zemlji dok ga privode.

Meksička vojska je saopštila da su u operaciji učestvovali izviđački avioni, šest helikoptera, četiri aviona i više od 100 vojnika na terenu.

Flores Silva je viđen kao mogući naslednik Nemesija Osegere Servantesa, ili „El Menča“, koji je ubijen u dramatičnoj vojnoj operaciji u februaru. Ubistvo „El Menča“ dovelo je do porasta nasilja među kartelima, sa talasom napada na preduzeća od strane naoružanih članova kartela, paljenjem vozila i blokadama puteva, u kojima je ubijeno više od 70 ljudi, uključujući 25 pripadnika Nacionalne garde.

Uprkos nasilju, ubistvo Osegere Servantesa viđeno je kao pobeda meksičke vlade u vreme kada meksička predsednica Klaudija Šeinbaum preduzima strože mere protiv kartela nego njeni prethodnici u nastojanju da ublaži pretnje intervencijom predsednika Trampa.

Prošle godine, Tramp je označio kartel „Nova generacija Halisko“ i pet drugih meksičkih kartela kao strane terorističke organizacije.

Hapšenje Floresa Silve označilo je još jedan udarac kriminalnom poduhvatu koji je brzo postao jedan od najmoćnijih na hemisferi. Prema rečima meksičkih bezbednosnih zvaničnika, on je bio šef obezbeđenja za Osegera Servantes i pomagao je u vođenju operacija kartela u proizvodnji i trgovini drogom u državama Najarit, Halisko, Meksiko i Zakatekas.

U mladosti, Flores Silva je uhapšen u SAD, gde je odslužio petogodišnju kaznu za trgovinu drogom pre nego što se vratio u Meksiko nakon puštanja na slobodu. Godine 2016, meksičke vlasti su ga uhapsile zbog navodnog učešća u zasedi protiv policije u Halisku i pušten je tri godine kasnije.

Od 2021. godine, SAD su zahtevale ekstradiciju Floresa Silve kako bi se suočio sa optužbama za zaveru oko droge i posedovanje vatrenog oružja.

Za meksičkog bezbednosnog analitičara Dejvida Sauseda, hapšenje Floresa Silve predstavlja „značajan udarac“ rukovodstvu CJNG-a, koje je još uvek bilo u procesu reorganizacije nakon smrti svog vođe i osnivača 22. februara.