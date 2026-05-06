Epidemija je izbila na holandskom kruzeru koji je početkom aprila isplovio iz Argentine ka južnom Atlantiku.

Od sedam prijavljenih slučajeva, tri osobe su preminule, jedna je u kritičnom stanju (leči se u Južnoj Africi), a dvoje se hitno evakuiše u Holandiju.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je danas da je u pitanju retki andski soj hantavirusa. Za razliku od običnog, ovaj soj se prenosi direktno sa čoveka na čoveka.

Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska ostrva, to odbilo, međutim regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva ‌usprotivila se pristajanju kruzera.