POJAVILA SE NOVA TEORIJA O TOME KAKO JE VIRUS DOSPEO NA KRUZER! Identifikovan ANDSKI SOJ hantavirusa, prenosi se sa ČOVEKA NA ČOVEKA! Zaraza stigla do EVROPE
Epidemija je izbila na holandskom kruzeru koji je početkom aprila isplovio iz Argentine ka južnom Atlantiku.
Od sedam prijavljenih slučajeva, tri osobe su preminule, jedna je u kritičnom stanju (leči se u Južnoj Africi), a dvoje se hitno evakuiše u Holandiju.
Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je danas da je u pitanju retki andski soj hantavirusa. Za razliku od običnog, ovaj soj se prenosi direktno sa čoveka na čoveka.
Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska ostrva, to odbilo, međutim regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva usprotivila se pristajanju kruzera.
Regionalni lider Kanarskih ostrva Fernando Klaviho zatražio je hitan sastanak sa Pedrom Sančezom, španskim premijerom, kako bi razgovarali o ovom pitanju.
Posmatranje ptica na deponiji možda je bio izvor epidemije hantavirusa na brodu, kažu zvaničnici
Dva argentinska zvaničnika koji istražuju epidemiju hantavirusa rekla su Asošijejted presu da je vodeća hipoteza njihove vlade o tome kako je virus dospeo na brod povezana sa posmatranjem ptica jednog para na deponiji.
Zvaničnici su anonimno rekli novinskoj agenciji da misle da se holandski par zarazio virusom dok je posmatrao ptice u Ušuaji, najjužnijem gradu na svetu, u Argentini.
Teorija je da su ga potom uneli na brod.
Tokom posmatranja ptica, zvaničnici su rekli da je par posetio deponiju gde su možda bili izloženi glodarima koji nose infekciju.
Zvaničnici su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da informišu medije, u vezi sa tekućom istragom.
Ranije su vlasti saopštile da Ušuaja i okolna provincija Ognjena Zemlja nikada nisu zabeležile slučaj hantavirusa.
Od tri osobe koje su do sada umrle, dve su holandski par, star 69 godina.
Potvrđen andski soj hantavirusa kod putnika sa kruzera, prenosi se bliskim kontaktom među ljudima
Retki andski soj hantavirusa, specifičan po tome što se može prenositi bliskim kontaktom među ljudima, potvrđen je kod pacijenata povezanih sa smrtonosnom epidemijom na holandskom kruzeru "MV Hondius".
Ministarstvo zdravlja Južne Afrike saopštilo je da je ovaj soj identifikovan kod dve osobe koje su sa broda evakuisane u tu zemlju. Epidemija je već odnela živote tri putnika na kruzeru, koji je pre oko mesec dana isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika.
Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u sredu ujutru su sa broda evakuisane još tri osobe sa izraženim simptomima, kako bi nastavile lečenje u Holandiji.
Tamošnje ministarstvo spoljnih poslova preciziralo je da su među evakuisanima 56-godišnji Britanac, 41-godišnji holandski državljanin i 65-godišnji Nemac.
Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, izjavio je da, uprkos situaciji, ukupni rizik po javno zdravlje u ovoj fazi ostaje nizak.
On je dodao i da je pokrenut strog nadzor i praćenje kontakata: "Pratimo kako putnike koji su i dalje na brodu, tako i one koji su se već iskrcali".
Francuz se zarazio na letu na kom je bio putnik sa kruzera?
Francuski državljanin, koji nije boravio na kruzeru "MV Hondius", zahvaćenom epidemijom hantavirusa, navodno je oboleo od smrtonosnog virusa nakon što je leteo istim avionom sa zaraženim putnikom.
Ovo je prvi zabeleženi slučaj infekcije kod osobe koja nije bila na brodu "MV Hondius", što je potvrdilo strahove da je virus zvanično stigao na evropsko tlo.
Više o tome pročitajte u tekstu ispod.
Snimci sa kruzera "MV Hondius"
Pojavili su se snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem su nakon izbijanja epidemije hantavirusa preminule tri osobe, a najmanje sedam putnika je zaraženo.
Na snimcima koje putem Votsapa agenciji Asošiejtid pres poslao Kasem Elhato (31) prvo se vidi kako zdravstveni radnici u belim zaštitnim odelima prihvataju osoba koja po odeći izgleda kao medicinska sestra i nosi masku na licu.
Više o tome pročitajte u tekstu ispod.
Kanarska ostrva odbila iskrcavanje putnika sa kruzera "MV Hondius"
Regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva usprotivila se pristajanju kruzera "MV Hondius", na kome je izbila epidemija hantavirusa.
Tri putnika sa ovog broda su umrla posle njegovog isplovljavanja iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.
Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska Ostrva, to odbilo.
Regionalni lider Kanarskih ostrva Fernando Klaviho zatražio je hitan sastanak sa Pedrom Sančezom, španskim premijerom, kako bi razgovarali o ovom pitanju.
Više o tome pročitajte u tekstu ispod.