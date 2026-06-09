Nema mesta u BiH koje nije obeleženo kao mesto velikog srpskog stradanja

Nema mesta u BiH koje nije obeleženo kao mesto velikog srpskog stradanja

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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodikizjavio je da skoro nema mesta u Republici Srpskoj i FBiH koje nije obeleženo kao mesto velikog srpskog stradanja, ugašenih ognjišta, proteranih Srba, a najbrojnija su na području sarajevsko-romanijske regije, posebno na početku građanskog rata u BiH.

"Јedno od takvih mesta je i Čemerno, selo kod Ilijaša, koje ni ne traži velike reči, jer je bol previše težak i jak za ljudski glas", istakao je Dodik.

Povodom 34 godine od svirepog zločina u ovom selu, Dodik je rekao da je Čemerno večno ranjeno tog krvavog 10. juna 1992. godine od muslimansko-hrvatskih zlikovaca koji su ubile 30 srpskih civila, a kuće opljačkali i popalili.

"Nakon ovog zločina, selo je ostalo pusto, etnički očišćeno, a jedini svedok da je tu nekada postojao život, da se slavilo i veselilo, ženilo i udavalo, danas je staro pravoslavno groblje i zidine uništenih kuća zaraslih u korov", istakao je Dodik.

On je naglasio da je 10. juna 1992. godine u samo jednom suludom i svirepom pohodu zlikovaca ugašeno 30 ljudskih života - 30 očeva, majki, braće, sestara, dece, baka i dedova.

"Trideset duša je svirepo mučeno, a potom ubijeno samo zato što su bili Srbi, živeli na svojoj zemlji, u svojim kućama i pod svojim nebom. Nikome nisu bili pretnja. Živeli su život vodeći računa o svojim kućama, porodicama i imanjima i umesto da odjekuje dečiji smeh, graja, da se sprema za poljske radove, odjeknuli su krici, vinuo se plamen, potekla krv i na kraju - samo zvuk jezive tišine smrti", istakao je Dodik.

​Tog dana, rekao je on, Čemerno nije samo zavijeno u crno, već je postalo još jedan u nizu krvavih simbola stradanja nevinih Srba.

"O kakvim zlikovcima je reč govori i podatak da je komandir jedinice koja je izvršila zločin nad srpskim civilima u Čemernu bio pohvaljen za, kako su rekli, 'uspešno sprovedenu akciju', a čak je kao nagradu dobio revolver zbog 'velikog podviga protiv četnik''. Za njih je 'veliki podvig' udariti na decu, žene, starce, silovati i mučiti!? Gde su ti 'veliki' komandiri u okršaju sa srpskim vojnicima, na prvim linijama borbe? Ako im je ovo 'podvig' - ubijati nedužne ljude na kućnom pragu, jasno nam je o kakvim neljudima i 'vojnicima' je reč", istakao je Dodik.

Zato nas, naveo je Dodik, dodatno boli nepravda, tišina i slepilo pravosuđa BiH na zločine nad Srbima.

"Decenije prolaze, a mi se i dalje pitamo da li to suze majki Čemerna manje bole i da li krv i patnja ovih nevinih ljudi manje vrede u očima ovozemaljske pravde? Da li je te tužioce i sudije bar malo sramota diploma pravnih fakulteta koje poseduju, i toga koje nose!?", upitao je Dodik.

On je ukazao na to da porodice žrtava, ali cela Republika Srpska i dalje čekaju da zločinci budu kažnjeni, a pravosuđe da bar nekada pokaže jednako poštovanje prema svim nevinim žrtvama.

"Nama jedino preostaje da sećanje na Čemerno prenosimo budućim generacijama, jer narod koji zaboravi svoje žrtve rizikuje da izgubi deo svog identiteta, bitisanja i dostojanstva. Mi moramo svojim pokolenjima ponosno i dostojanstveno da prenosimo istinu o našem stradanju kako se ovakav čemer nikada više ne bi ponovio srpskom naroda. A jedini garant da se ovakvi zločini više ne ponove jeste Republika Srpska i njene institucije, koje moraju da budu jake, odlučne i jedinstvene", poručio je Dodik.