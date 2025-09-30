Slušaj vest

Nakon što je javnost uznemirila vest o incidentu koji se dogodio u sanitetskom vozilu Zavoda „Pazarić“ u Bosni i Hercegovini, kada je jedan štićenik fizički napao drugoga, a vozač koji je zaposleni Zavoda sve snimio i javno objavio, oglasila se advokatica vozača Edina Osmanovića.

Jasmina Saltaga koja brani Osmanovića, rekla je kako je javnost uznemirila činjenica stanja i nasilja nad štićenikom Zavoda „Pazarić“.

- Nasilje nije sprovodio osumnjičeni Edin Osmanović, čak naprotiv on je putem snimka fiksirao i osigurao dokaz koji pokazuje šta se stvarno dogodilo, te da u tom cilju isti nije postupio na bilo koji način nezakonito, te da se nakon što je snimak izašao u javnost, odnosno nakon što je Uprava Zavoda saznala za postojanje snimka, isti se nastoji tretirati kao izvršilac krivičnog dela, i da će se snimak predstaviti kao vid ucene prema direktorici Zavoda. U tom cilju dalji postupak i istraga će dokazati da Osmanović ni na koji način nije izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Kratko rečeno, nastoji da se prikaže da za konkretno stanje nema odgovornosti menadžmenta Zavoda niti za izvršioca nasilja nad nemoćnim licima, već da se prebaci odgovornost na onoga ko je dokumentovao i javno objelodanio o čemu se radi - navela je Saltaga.

Pratio direktorku putem GPS-a?

Dodaje da je Osmanović ukazao na nasilje, te da on nije nasilnik, javnom optužbom na pojedinca želi se prikriti odgovornost rukovodioca.

- Kada je reč o praćenju direktorke kako je navedeno u zadnjih osam meseci putem aplikacije (GPS) koju je navodno Osmanović imao instaliranu na svome telefonu, isti tvrdi da je aplikacija deinstalirana od strane zaposlenog u Zavodu još pre preuzimanja direktorske pozicije gospođe Bučan, u šta će se dalje uveriti javnost nakon veštačenja telefona koji je dobrovoljno predat službenicima FUP-a. Tužilaštvo i istraga će u konkretnom slučaju dokazati šta se ustvari dogodilo i šta se događa, kakav je tretman štićenika Zavoda „Pazarić“ veštačenjem nadzornih kamera sa upravne zgrade. Mi kao društvo moramo biti savesni, da li na način na kakav je postupio Osmanović ili na neki drugi način, to sami biramo, ali ovakav vid maltretiranja i uznemiravanja nemoćnih lica oštro osuđujemo - kazala je Saltaga za „Avaz“.

Podsećamo, u sanitetskom vozilu Zavoda sa zbrinjavanje mentalno - invalidne dece i omladine Pazarić, dogodio se incident u kojem jedan štićenik maltretira drugog dok ovaj leži na krevetu u vozilu! Da stvar bude gora, vozač vozila je snimao sve i potom objavio video.

Formirana dva predmeta

U ovom slučaju su formirana dva predmeta. Prvi se odnosi na prijavu direktorice protiv vozača za navodno uhođenje, odnosno, uznemiravanje. Drugi predmet se odnosi na snimak objavljen u medijima.

Podsetimo, zbog spornog snimka, održana je i konferencija za medije u Ustanovi Pazarić.

Direktorka Zavoda "Pazarić" Amra Bučan izjavila je da je vozač Edin Osmanović prati 8 meseci i da je on ucenio korisnika da tuče drugog.

Dodala je da je tražio novac od zastupnika za snimak.

- Slučaj je pokrenut 11.9. kada sam saznala da me Edin Osmanović prati već osam mjseci. GPS-om prati moje kretanje. Prijavila sam FUP-u, reč je o ličnom uhođenju. Poduzele sam radnje u zakonskim okvirima - rekla je Bučan.