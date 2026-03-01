"A onda su komšije počele da mi se podsmevaju..."

"A onda su komšije počele da mi se podsmevaju..."

Slušaj vest

Gastarbajter je otkrio šta se dogodilo i zašto ga je šokiralo ponašanje majstora i komšija. Ispričao je da u Nemačkoj živi već 16 godina.

U selu u Bosni ovaj gastarbajter ima roditeljsku kuću, ali je odlučio da kupi kuću koja se prodavala u komšiluku i koju je trebalo renovirati.

- Želeo sam da u svom selu imam nešto svoje. Osim toga, kuća nije imala veliku vrednost, ali joj je bilo potrebno renoviranje - kaže on.

Međutim, nije računao na poteškoće na koje je naišao i pre nego što je započeo radove.

- Imao sam plan šta sve treba da uradim. Uzeo sam i duži odmor i planirao da u Bosni ostanem duže nego inače. Problem je nastao kada sam počeo da tražim majstore - rekao je i dodao:

Majstora jednostavno - nema

- Jednostavno ih nema, a oni koji rade su zauzeti. Da biste došli na red, mogu da prođu i meseci. Jedan majstor mi je rekao da može da odredi cenu kakvu god želi, jer ljudi nemaju izbora. On je jedini u krugu od 100 kilometara koji radi taj posao.

"A onda su komšije počele da mi se podsmevaju..."

Pošto nije mogao da pronađe radnike, odlučio je da sam započne ono što može i ume da uradi. Tada je, kaže, usledio šok i razočaranje.

- Novac nije bio problem, ponudio sam dobru dnevnicu. Ali mlađi su se razbežali po primorju, a neki jednostavno neće da rade jer misle da si, ako si došao iz Nemačke, pun para, pa im je sve malo. A kada sam počeo da radim, pojedine komšije su počele da mi se podsmevaju.

"Nisam škrt, samo ne mogu da nađem radnika"

U seoskom kafiću su se šalili i smejali, govorili kako sam škrt pa sve radim sam. Nisam škrt, samo ne mogu da nađem radnika koji će raditi, a da ne pravi pauzu na svakih pola sata zbog piva. Ne mogu da dozvolim da renoviranje traje dve godine, kada sve može da se završi za nekoliko meseci.

Najviše ga je, kaže, razočarala reakcija nekih komšija.

- Ljudi kao da nisu navikli na rad. Mladima je najlakše da kažu da se neće ubijati od posla za dnevnicu od 50-60 evra. A gde će danas to da zarade? Jednostavno, niko ne želi da radi. Zanati nikoga ne zanimaju, svi žele na fakultet.

Mladi koji su završili fakultete, tvrdi on, leti ne žele ni da čiste, jer im je to, kako kaže, ispod časti.

- Radije će sedeti kod kuće na teretu roditelja i čekati odgovarajuću poslovnu priliku. Ne razumem to. Kada sam došao u Nemačku, radio sam sve i svašta, a danas imam svoju firmu - zaključio je gastarbajter za Fenix magazin.