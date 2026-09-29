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Motiv zbog kojeg je ruski državljanin Mihail Nikolajevič Šabunjin (30) 31. avgusta na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu ubio trojicu muškaraca i dalje je obavijen velom misterije.

Gotovo mesec dana nakon zločina, Više državno tužilaštvo u Podgorici ne saopštava šta je prethodilo zločinu, dok detalji policijske potere otkrivaju koliko je Šabunjin u završnici bekstva bio blizu policijskih ekipa.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Pripadnik Posebne jedinice policije (PJP) Saša Vujošević ispričao je da su policajci u jednom trenutku bili na svega nekoliko metara od osumnjičenog, koji se skrivao u šumi iznad Herceg Novog. 

„U pitanju su bili metri kad ćemo doći do njega“, kazao je Vujošević za podgoričku Pobjedu, opisujući završnicu akcije u kojoj je Šabunjin lociran, opkoljen i izolovan.

Prema njegovim rečima, policija je tokom potrage koristila više grupa, dronove sa termovizijskim kamerama, kao i helikopter Vojske Crne Gore opremljen specijalnom opremom. Time je, kako je naveo, mogućnost da Šabunjin neopaženo napusti područje bila veoma mala.

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Foto: Youtube Printscreen, Portal TVPG

Tužilaštvo još ne otkriva motiv

Dok je policijska akcija završena, ključna pitanja o samom zločinu i dalje čekaju odgovore. Istragu vodi Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je saopštilo da je izviđaj i dalje u toku i da su izdata brojna naređenja za veštačenja koja su poverena Forenzičkom centru, piše Dan.

Iz tužilaštva navode da se preduzimaju i druge zakonom propisane radnje kako bi se rasvetlile sve okolnosti slučaja. Motiv, međutim, za sada ostaje nepoznat.

- U ovoj fazi postupka nismo u mogućnosti da saopštavamo pojedinosti koje se odnose na utvrđeni motiv, kao ni pojedinačne rezultate do sada prispelih ili naloženih nalaza - saopšteno je iz VDT-a.

Odluka će biti doneta nakon što budu sprovedena sva naložena veštačenja i druge dokazne radnje.

Kampovao, družio se sa turistima

Nedeljama krajem avgusta, ovaj stranac je kampovao u žbunju i hladovini topola na plaži Gaz na obali Zete, svega kilometar od gradskog mosta.

Raširio je šator, koristio vreću za spavanje, a veš je sušio na konopcu razapetom između dva drveta. Odatle je odlazio na planinarenje po okolnim selima, a redovno je viđan i u lokalnim marketima i ugostiteljskim objektima.

Meštani koji su ga prepoznali nakon objavljivanja fotografije ispričali su policiji da im je Rus bio izuzetno čudan zbog neobičnog načina komunikacije, ali da nije bežao od ljudi, pišu "Vijesti". Sa kupačima i izletnicima na plaži je rado sedeo, jeo je hranu kojom su ga nudili i pio je rakiju.

Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Sin bivšeg sudije?!

Prema informacijama koje je objavio ruski istraživački novinar Sergej Ježov, Šabunjinov otac je Nikolaj Stanislavovič Šabunjin - bivši sudija Osinskog okružnog suda u Permu, koji je završio Višu školu MUP-a Rusije i radio u tužilaštvu.

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Profesionalni pucač?

Prema snimcima nadzornih kamera, Šabunjin je tokom napada pokazao izuzetnu veštinu rukovanja oružjem.

U strelištu je odbio revolver, tražio dva "CZ-a" i potom istovremeno pucao iz oba pištolja, zbog čega izvor upoznat sa istragom sumnja da je profesionalni strelac ili da je prošao vrhunsku obuku za pucanje.

Ono što je istražiteljima posebno čudno jeste njegov psihološki profil nakon zločina. U rancu je nosio dva pištolja i preko 230 komada bojeve municije, a tokom celog bekstva nije ni dotakao nijednog civila.

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Zaplakao u taksiju

Takođe, kako je otkriveno, tokom vožnje taksijem od Podgorice do Herceg Novog, Šabunjin je u jednom trenutku zaplakao. Kada ga je taksista pitao da li je dobro, ruski državljanin je kratko odgovorio da jeste.

Trostruko ubistvo u Danilovgradu

Sve je počelo u blizini danilovgradskog naselja Strahinjići, na strelištu „Češka zbrojevka“. Prema informacijama policije, Šabunjin je prethodnih dana boravio na ovom strelištu. I na dan zločina bio je tamo.

Kako je rekao direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je prvo obavio probno pucanje, odnosno gađanje na strelištu. Nakon toga je ušao u objekat.

Tamo su ubijeni Podgoričani Petar Globarević (24) i Nemanja Kapor (20), kao i Danilovgrađanin Momir Radonjić (67). Sva trojica su stradala od vatrenog oružja.

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Mihail Šabunjin

Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Policiju je oko 17 časova obavestio vlasnik strelišta Miodrag Janjušević. Dok su policijske ekipe krenule ka strelištu, Šabunjin je već pobegao. Prema informacijama Uprave policije, osumnjičeni je nakon ubistava uzeo automobil jednog od stradalih.

Policija je saopštila da je na osnovu dokaza kojima raspolaže utvrđeno da se osumnjičeni nalazi na teritoriji opštine Herceg Novi. Policija je upozorila građane da je osumnjičeni naoružan i da predstavlja opasnost. Policija je saopštila da je Šabunjin, kada je shvatio da je opkoljen i da nema kuda da pobegne, otvorio vatru prema policijskim službenicima. Nakon toga je izvršio samoubistvo vatrenim oružjem.

Tokom uviđaja pronađena su i izuzeta dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni juče, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti.

Kurir.rs/Blic/Dan/Pobjeda

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