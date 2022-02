KRIZA U CRNOJ GORI: Sednica na kojoj bi trebalo da se raspravlja o smeni Bečića kasni, URA se izjasnila kako će glasati

Inicijativu je potpisalo 38 poslanika opozicije predvođenih Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Građanski pokret URA, koji je pre početka sednice trebalo da se izjasni o razrešenju, poslao je saopštenje u kojem navode da je Bečića potrebno smeniti kako bi se "stvari restartovale i vratile na početak".

Od njihovih glasova zavisi da li će Bečić biti razrešen jer je Demokratski front najavio da neće glasati za njegovu smenu. Bečić je uoči današnje sednice u intervjuu za list Vijesti rekao da je glas za razrešenje glas za formalizaciju koalicije sa DPS.

"Ako neko želi da pravi većinu sa onima koje smo pobedili na izborima, on je autodestruktivan. Autodestruktivan, jer je to put u političko samouništenje", rekao je on.

Sednica je trebalo da počne u 10 sati, ali kasni.

Šef jednog poslaničkog kluba u Skupštini Crne Gore pojasnio je nezvanično Vijestima da današnja sednica Skupštine Crne Gore ne može da bude odložena, što je tražio Demokratski front (DF), jer je reč o vanrednoj, a na redovnoj sednici.

