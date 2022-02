KNEŽEVIĆ: Branićemo izbornu volju građana, a ako bude prekršena biće protesta u svim gradovima! Ovde je bilo kao na PSIHIJATRIJI!

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević rekao je u svom izlaganju da aktuelna parlamentarna većina treba da normalizuje odnose i da sedne za sto odmah nakon sednice, jer su to dužni građanima, ali i istakao da on neće biti kandidat za ministra u novoj Vladi ukoliko se većina dogovori.

"Meni je nekako suđeno da koga god sam predložio u ovom sazivu evo smenjuju kroz različite vidove političkih kombinatorika aktuelne parlamentarne većine sa Demokratskom partijom socijalista i njihovim doskorašnjim partnerima, što znači u nekom sledećem sazivu ne bi bilo dobro da nekoga predlažem na bilo koju funkciju, jer sigurno se ne bi zadržao duže od godinu dana”, rekao je Knežević.

Dodao je da je Demokratski front sve ovo vreme pokazivao širokogrudost i spremnost i da su sad isto spremni da sednu za isti sto odmah nakon završetka ove sednice ako Aleksa Bečić bude smenjen sa mesta predsednika Skupštine, jer je to njihova obaveza.

"To je naša obaveza zbog građana koji su nam dali podršku 30. avgusta. To je naša obaveza jer smo svi na predizbornim skupovima saopštavali da nećemo obećavati aranžmane sa DPS-om”, rekao je Knežević.

foto: Youtube prtscr / Demokratska Narodna Partija

Takođe, ističe da očekuje od kolega iz aktuelne parlamentarne većine da pokažu odgovornost, da pokažu državničku spremnost i da sačuvaju zajedno izbornu volju građana u okviru aktuelne parlamentarne većine i da ako treba neka ti razgovori budu otvoreni za javnost, neka gleda i sluša cela Crna Gora, jer oni iz Demokratskog fronta nemaju šta da kriju, kao što nisu ni krili nakon 30. avgusta, jer kako ističe Knežević sa njima su svi uvek znali na čemu su i kolege iz aktuelne parlamentarne većine, ali iz i opozicije.

"Veoma je bitno da isključimo lični momenat i lični narativ kako ne biste tražili alibi "ja ne mogu zbog ovoga što je on rekao meni” ili obrnuto, a podsetiću vas da smo mi na čelo izborne liste postavili onoga koga niko nije poznavao, Zdravka Krivokapića koji je sam priznao da nije glasao opoziciju do 30. avgusta, koji je izuzetno avanzovao od DPS-a i zajedno smo s njim došli do 133.000 glasova”, istakao je Knežević.

Dodao je da je onda taj isti Krivokapić 8. septembra, mimo ikakvog znanja lidera koalicije “Za budućnost Crne Gore” potpisao sporazum sa Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem koji u potpunosti poništava njihov izborni program.

Knežević je zatim upitao kolege iz DPS-a kako bi se oni osećali da Milo Đukanović, sad prelomi sad u svom mozgu i vrati se na fabrička podešavanja iz 90-ih godina i dođe na primer u Demokratski front ili Socijalističku narodnu partiju i kaže da je zadnjih 20 godina bio u zabludi.

foto: Youtube prtscr / Demokratska Narodna Partija

Zatim je upitao da li ostale kolege misle da im je bilo svejedno kad je Zdravko Krivokapić 4. decembra predložio Vladu u kojoj su tri ministra najmanje glasala DPS, a neki nisu izašli na izbore, dok je jedna ministarka iz Kanade podržala nosioca liste DPS-a u Nikšiću, Sanju Damjanović.

"I ako bi sad neko analizirao način na koji je funkcionisala ta Vlada i način na koji je funkcionisala i parlamentarna većina i parlamentarna opozicija, verovatno bi došao do zaključka da se radilo o jednom ozbiljnom C odeljenju psihijatrije, a ne o domu gde bi trebalo da se donose ozbiljne zakonodavne odluke, a i vreme je pokazalo da smo zbilja u jednom značajnom periodu ličili na psihijatriju samo je pitanje ko će na kraju obući belu košulju a ko će je svući”, rekao je Knežević.

Potom je opet upitao kolege iz aktuelne parlamentarne većine, da premijer Krivokapić na jednom sastanku u Vladi saopšti “hvala vam ni za šta”.

"Čovek koga niko nije poznavao, čovek koga smo doveli da bude naš nosilac liste, predložili ga za mandatara, a kasnije za premijera i on na kraju pošalje poruku liderima koalicije “Za budućnost Crne Gore” kakvu je poslao i dodao da je njegov partner, njegov albanski brat Dritan Abazović i da on želi s njim da gradi građansku Crnu Goru, iako je 1999. godine u kući Čiče Pavićevića napad na Stejt dipartment, zajedno sa Nikolom Kavajom", dodao je Knežević.

Istakao je da su izgleda Demokratskom frontu ostali samo dugovi, jer oni i danas vraćaju dugove iz izborne kampanje Zdravka Krivokapića i da se on lično na kraju meseca pita kada stižu računi jesu li oni bili doveli Ronalda ili Mesija ili Zdravka Krivokapića u njihovu koaliciju.

Dodao je da nije ovde suština funkcija predsednika Skupštine Alekse Bečića, već da ta funkcija proističe iz njihovog dogovora.

"Svađao sam se ja i sa Aleksom Bečićem i sa Borisom Bogdanovićem i sa Dritanom Abazovićem, jer sam smatrao da branim neke principe i verovatno sam u tim političkim tučama prelazio granice i verovatno nekad nisam bio u pravu, ali to nije razlog zbog čega danas ne treba da sednemo za sto odmah nakon završetka ove sednice”, rekao je Knežević.

On je poručio poslaniku URE Milošu Konataru da oni nemaju pravo da odu sa DPS-om i da njima to pravo nisu dali 20.000 građana koji su ih glasali, jer da su im tada rekli da postoji mogućnost da posle godinu dana pođu sa DPS oni ne bi prešli cenzus i da je nemoguće da objasne crnogorskoj javnost da sad posle godinu i nešto ili psihijatrije ili polupsihijatrije ulaze u potpuno zatvoreno odjeljenje gde ih neće puštati ni pola sata da izađu napolje.

Takođe je dodao da uvažava kolege iz DPS-a ali da nije normalno stanje da oni budu deo aranžmana sa aktuelnom parlamentarnom većinom i da pritom još pozivaju Demokratski front da oni budu deo toga i dodao da DF-u nije potrebna URA ako želi da ide sa DPS-om.

"Ne možete vi meni da pravite mostove sa DPS, ne treba mene niko da miri ako ja želim sa njima, ali ja ne želim da idem sa DPS-om, jer su oni naš politički protivnik kojeg smo pobedili na izborima i nemamo pravo da ih vratimo ni kroz vid manjinske podrške, jer vid manjinske podrške je vaša koalicija sa DPS-om i nemojte da relativizujete ako kažete da ćete vi poslati Mila Đukanovića u penziju a uhapsićemo treći, četvrti ili peti red poslaničkih klupa DPS-a”, poručio je Knežević Konataru.

Dodao je i da ne mogu da relativizuju činjenicu da su oni 30. avgusta pobedili na talasu litija i otpora dominantno srpskog naroda na čijim glasovima je sada njihov albanski brat Dritan Abazović u ovoj poziciji potpredsednika i čoveka koji kordinira bezbednosnim sektorom i čoveka koji želi da bude premijer i da se nada ne po svaku cenu.

"DF je uradio sve i radi da dođe do dogovora. Ako se izneveri izborna volja doći će do protesta u svim gradovima", zaključio je on u svom izlaganju.

Kurir.rs / Borba.me, Foto: Youtube prtscr / Demokratska Narodna Partija