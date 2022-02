ZAVRŠNA REČ PREDSEDNIKA SKUPŠTINE CG ALEKSE BEČIĆA: Vidimo se na sudu naroda! Koliko god bežali od izbora! On se ne može izbeći

Predsednik skupštine Crne Gore Aleksa Bečić obratio se večeras poslanicima i rekao da je ponosan što je već nakon godinu i po ovaj saziv ispunio veći deo zacrtanih ciljeva za četiri godine.

On je rekao da mu nije sporno što je inicijativa za njegovu smenu došla od opozicije, jer on zna kako je biti opozicionar u Crnoj Gori u teškim vremenima i šta znači revanšizam.

„Ponosan sam što za godinu i po dana ovde niko nije dobio otkaz, niko nije pitan koje je vere, nacije...“

"Ali nije mi jasno zašto nije bilo jedne rečenice: 'Kolega Bečiću, našli smo podršku i u redovima većine, u onima koji su nas pobedili 30. avgusta i prosto hoćemo zbog tih političkih kalkulacija da Vas smenimo'", naveo je Bečić.

On je kazao da navodi u predlogu za njegovo razrješenje nisu utemeljeni.

Rekao da je apsurdno tražiti smenu predsjednika parlamenta jer se nije postigla dvotrećinska većina oko potrebnih pitanja i nije došlo do deblokade pravosuđa.

"Ova sednica je pokazala ono što sam lično i moja partija ukazivali ranije, a tek će dani pred nama potvrditi ono što ste imali prilike da čujete", rekao je Bečić.

On je poručio da je ponosan na rezultate postignute dok je bio na čelu parlamenta.

"Ponosan sam što sam prvi izabrnani javni funkcioner nakon istorijske pobjede 30. avgusta", rekao je Bečić.

Tek će dani pred nama potvrditi sve ono što su imali priliku da čuju građani - kazao je Bečić.

On je rekao da je 23. septembra položio zakletvu da će poštovati Poslovnik i Ustav Crne Gore da će služiti isključivo narodu i državi Crnoj Gori.

- Tu reč sam održao i ponosan sam na to. Obećao sam neke ciljeve koje će za četiri godine izvršiti ovaj saziv. Ponosan sam što nakon godinu i po dana mogu reći da je najveći dio tih ciljeva 10 procentno ostvaren - dodao je Bečić.

Nije mu sporno, kako kaže, što je podnijeta inicijativa za njegovu smenu.

Prema njegovim riječima, apsurno je reći da se smjenuje predsjednik parlamenta zato što nije postignuta dvotrećinska većina za izborne reforme i deblokadu v.d. stanja u oblasti tužilaštva.

- Odmah će vas neko pitati: "A je li to produkt ovog saziva parlamenta?" Reći ćete: "Ne, to je nasleđe ovog parlamenta". Pa zašto onda nijeste pokrenuli inicijativu za smjenu ranijeg predsjednika parlamenta? Reći ću vam, zato što bi to bilo apsurdno - dodao je Bečić.

Zabrinjava ga, kaže, put kojim ide Crna Gora jer nijesu bitna kadrovska rješenja u pravosuđu već okupljanje oko nekog broja koji znači neku političku trgovinu.

- Više bih volio da se okupljamo oko rešenja, a ne da se bavimo oko političkih kalkulacija i trgovina - istakao je Bečić.

Dodaje da je davao sve od sebe.

- Na mnogo toga sam ponosan, mnogo sam naučio, ali zbog čega sam žalostan je što sam vidio da mnogi pojedinci i političari usmjeravaju politiku od trenutka i onome što je profitabilno, ne žele pogledati u prošlost da vide da li su i oni sami nekad bili u poziciji onoga koga danas kritikuju - naglasio je Bečić.

- Crna Gora je mala, ali za mene je najlepša i navrednija i najmilija zemlja na svetu. Crna Gora je satkana od različitosti koje su njeno najveće bogatstvo, a ne mana - dodao je Bečić.

Kao je da je ponosan na rezultate i pohvale koje stižu od domaće i međunarodne javnosti, kao i na to što je prvi izabrani funkcioner nakon smene prethodne vlasti.

- Ponosan sam što sam bio najmlađi predsjednik parlamenta u Crnoj Gori i Evropi. Ključno je da vjerujete i služite svom narodu i da svakog možete pogledagti u oči - rekao je Bečić.

On je dodao da je ponosan na sporazum od 8. septembra, koji je, kako je rekao, najvećim delom njegovo autorstvo, dodajući da je nastavo u njegovom kabinetu.

- Ali sam ponosniji na to što sam, kada je god taj sporazum bio na ispitu, bio na njegovom braniku. Nije me interesovala politička šteta - istakao je Bečić.

