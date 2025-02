- Oni su u dubokoj žalosti i crnini zbog USAID-a i NED-a čije ukidanje je dovelo do pražnjenja njihovih grantovskih korita. Tako da se posebno neću ni osvrtati na krčanje njihovih creva. Da sam svaki put odustao kad je neko zalajao i zakevtao na mene, ne bih iz kuće izlazio. Ali ako će njihovi grantopreški životi dobiti izvesniji smisao pominjanjem moje malenkosti, predlažem im da naprave vudu lutku s mojim likom i zabadaju igle do mile volje. Bolje i to nego igla u venu ili kokain u nos.