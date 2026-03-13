U Kotoru se dogodila strašna nesreća: mladić (19) pao sa četvrtog sprata studentskog doma i životno je ugrožen.
Crna Gora
MLADIĆ (19) PAO SA 4. SPRATA STUDENTSKOG DOMA! Strašna nesreća u Kotoru: Lekari mu se bore za život
Slušaj vest
KOTOR - Student Pomorskog fakulteta u Kotoru, mladić (19) iz Bileće pao je sa četvrtog sprata sudentskog doma u tom gradu.
Prema prvim informacijama sa terena, mladić je teško povređen i transportovan u Klinički centar Crne Gore i životno je ugrožen.
Sve okolonosti koje su dovele do ove nezgode biće utvrđene daljom istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama nije reč o pokušaju samoubistva.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši