Slušaj vest

Ulcinjska policija uhapsila je državljanina Turske S.A. (33) zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanje isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, slučaj je otkriven na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru.

„Granični policajci su, prilikom kontrole, zaustavili lice koje je upravljalo vozilom marke ‘Citroen’, a tokom pregleda dokumentacije posumnjali su u verodostojnost vozačke dozvole izdate u Turskoj“, ističe se u saopštenju.

Sumnje su potvrđene nakon detaljne provere dokumenta.

„Detaljnim pregledom, izvršenim uz upotrebu tehničkih sredstava, utvrđene su nepravilnosti na vozačkoj dozvoli“, navode iz policije.

O događaju je obavešten nadležni tužilac.

„Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju izjasnio se da se u radnjama S.A. stiču bitni elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave, te je naložio da se lice liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, sprovede u zakonskom roku“, zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

