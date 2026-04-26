DEČAKA (14) UDARILA STRUJA! Popeo se na trafostanicu, hitno helikopterom prebačen u Split: Lekari mu se bore za život!
Dečaka (14) je udarila struja kada se popeo na trafostanicu u Dubrovniku i nalazi se u teškom stanju, gde mu se doktori bore za život.
Naime, kako prenose tamošnji mediji, dečak je sinoć helikopterom HRZ-a prebačen u KBC Split, i dalje je veoma ozbiljno. Njegovo stanje se prati na Odeljenju intenzivne nege i, ako je stabilan, trebalo bi da bude prebačen u Zagreb na lečenje u ponedeljak.
Doktor Ivan Utrobičić iz KBC Split rekao je da su odmah nakon kratke i minimalno neophodne dijagnostičke obrade obavili hirurški i intenzivni pedijatrijski tretman, a dete je nakon operacije primljeno na Odeljenje intenzivne nege za decu.
- Večeras smo prekinuli takozvani začarani krug koji se javlja kod ovako teških povreda i koji bez adekvatnog lečenja vrlo brzo dovodi do tragičnog ishoda. Dete je i dalje u veoma teškom i životno ugrožavajućem stanju - rekao je Utrobičić.
Istakao je da dete ima tako velike povrede i traume da prate situaciju i njegovo stanje iz sata u sat i iz minuta u minut.
Kurir.rs/Indeks