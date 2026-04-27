Oglasila se majka tragično preminulog Mirze Čengića (35), koji je umro 20 minuta nakon lekarskog pregleda u Zadru.

Naime, pre 10 dana sezonski radnik iz Sarajeva javio se na Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije jer se nije osećao dobro. Prema tvrdnjama njegovog prijatelja koji je bio s njim u pratnji, izmeren mu je samo pritisak i poslat je kući uz napomenu da se javi ako se stanje pogorša.

Ipak, na putu prema Ražancu, mestu gde je radio, naglo mu je pozlilo.

- U ovom trenutku informacije o samom slučaju, odnosno o nadzorima koje je sproveo Zavod za hitnu medicinu — nemamo. Ministarstvo zdravstva će poslati inspekcijski nadzor i, koliko imam informaciju, Lekarska komora je zatražila medicinsku dokumentaciju - saopšteno je.

Oglasila se majka

U javnosti se oglasila i majka preminulog Mirze, Aida Čengić.

- Ja nisam ni sad svesna. Pošalješ zdravo dete da sebi zaradi za džeparac, a vrate ga u sanduku, verujte ja nisam ni sad svesna. Jutra su najgora, kad ustanemo nas četvero, katastrofa. Još nikom nije došlo do mozga. Mi smo juče bili na groblju, pa čitali one vence i gledali. Čovek ne može da veruje da tu leži dete od 35 godina - rekla je i nastavila:

- Samo da ga je zadržao, možda bi ostao u bolnici, niko ne zna. Ali izbaciti ga i reći mu da ide kući i da mu nije ništa, a napisao si dijagnozu da je povišen pritisak i da je momku od 35 godina puls 107 — on je njega pustio nakon 20 minuta. Dete mi umrlo na ulici, u autu doslovno. I isti je doktor, navodno, došao na reanimaciju. Znači samo da ga je zadržao sat vremena bilo bi mi lakše da znam da je neko hteo da mu pomogne.

Kako kaže za Dnevnik Nove TV, Mirzu je volelo čitavo Sarajevo.

- On je bio toliko nasmejan i drag. Svi su ga voleli. On je mene zvao majkice. Ja ne mogu opisati kako je to bilo veselo dete. Ljudi zovu, ne mogu verovati. On se nikad nije ni s kim posvađao, potukao. I samo sam zbog toga došla, da se više nikom to ne bi dogodilo - zaključila je majka preminulog.