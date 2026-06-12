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Tek završena fudbalska sezona iza nas je u velikom delu obeležena kontroverzama vezanim za VAR i sudijske odluke. Od starta Premijer lige gledamo sumnjivo izvođenje kornera, markiranje golmana koje više liči na rvačke zahvate i upitne penale usled „neprirodnog položaja ruke“. VAR tehnologija je uvedena s razlogom. Cilj je bio unapređenje igre i pomaganje sudijama, odnosno smanjivanje ljudske greške. Praksa pokazuje da greške ne izostaju, nego su možda i u porastu, a da najviše trpi sama igra i mi koji bismo samo želeli da uživamo u fudbalu.

Nova pravila na Mundijalu FIFA je specijalno za ovo Svetsko prvenstvo suočena sa gore navedenim problemima uvela novi set pravila. Njima se reguliše dužina trajanja izvođenja prekida. Kažnjive će biti opstrukcije tokom izvođenja kornera, kao što je markiranje golmana. Igrači tokom utakmice neće smeti da pokrivaju usta usled govora i dr.

Sve navedeno ukazuje na to da će sa više pravila igra dobiti novi nivo kompleksnosti i da će sudije imati sve više posla. Za nas koji četiri godine čekamo najveći sportski događaj planete, ovo bi mogao da bude faktor koji će nam rušiti uživanje, ali i nije sve tako crno. Ovog leta MerkurXtip je odlučio da vrati fudbal tamo gde mu je mesto – nama navijačima. Možda ne možemo da utičemo na sudijske odluke, ali u stilu nacije koja broji sedam miliona selektora možemo da se složimo da nešto nije ofsajd. Odnosno nema rasprave – nije. Gol je, šta god sudija rekao. Kako su i sami rekli „Bez drame i čekanja gol važi bez gledanja“, u MerkurXtip-u su rekli „ne“ ovakvoj vrsti drame.

Akcija „U Merkuru ne važi VAR“, postarala se da vam niko ne ruši slavlje, a ni tiket.

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