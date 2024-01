SRPSKI ATLETSKI SAVEZ PROGLASIO NAJUSPEŠNIJE U 2023. GODINI – SUPERBET GENERALNI SPONZOR

Istorija srpske atletike nastavila je da se piše zlatnim slovima i u 2023. godini. Naši atletičari obarali su rekorde, osvajali medalje I pravili magiju na bojnim poljima “kraljice sportova” širom meridijana.

Svu rezultatsku raskoš koju smo doživeli od naših atletskih vedeta dodatno je obogatila prva srpska zlatna medalja na Svetskom prvenstvu na otvorenom, koju je osvojila upravo naša kraljica, Ivana Španović.

Zlatne dane srpske atletike koje smo doživeli u protekle tri godine i koji su trasirali blistavu budućnost ovog sporta Srpski atletski savez obeležio je svačanom ceremonijom u prostorijama kompanije Comtrade na kojoj su proglašeni najuspešniji takmičari u 2023. godine.

Brojne zvanice pozdravio je predsednik SAS, Veselin Jevrosimović:

-Izuzetna mi je čast da pozdravim sve. Mi smo u 2023. godini imali najbolju godinu u istoriju našeg Saveza, kao i svake godine proglašavamo najbolje atletičare i atletičarke, kao i trenere i klubove. Ispred nas je zahtevna godina, gde smo mi domaćini na Svetskom prvenstvu u krosu, imamo Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre, predstoji nam izgradnja Atletskog stadiona, jer smo se kandidaovali za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Čast mi je najavim i veliko sponzorstvo i dva ugovora, to su sponzorstvo sa kompanijom Superbet, koja će biti naš generalni sponzor, kao i sa kompanijom “Transfera”, koja će pomagati sve vezano za logistiku i podršku Srpskom atletskom savezu. Ovo je veliki dan za naš sport, ovo je primer kako velike kompanije pomažu razvoj bazičnog sporta.

Naš uspeh prepoznala je kompanija Superbet koja je postala generalni sponzor atletskog saveza. Ugovor je potpisao direktor Aleksandar Jovičić, koji se obratio:

– Danas smo okupljeni da bismo obeležili novu etapu u razvoju atletike. Sa ponosom potpisujemo ugovor sa SAS i Superbet kompanijom. Superbet kao ugledna kompanija koja promoviše sport i fer igru, ovim sponzorstvom prepoznaje atletiku kao promociju zdravog načina života za mlade. Prepoznajemo potencVerujemo da će ovo sponorstvo doneti našim atletičarima mogućnost za dalji razvoj, kao i unapređenje infrastrukture. Živela atletika – rekao je Jovičić.

Još jedan ugovor, SAS je potpisao sa kompanijom Transfera koja se bavi transportnim I logističkim uslugama. Ispred Transfera ugovor je potpisao direktor Duško Radović:

– Veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde sa ovim legendama, ne samo atletskog, već i košarkaškog sporta. Zahvalio bih se gospodinu Jevrosimoviću na čiju smo inicijativu postali deo SAS. Mi kao kompanija smo veliki donatori deci bez roditelja, sa retkim bolestima, ovo je prvi put da sponzorišemo neki sport, prepoznali smo atletiku kao čist sport i čast nam je da smo deo ove priče.

Potom su dodeljene plakete najuspešnijim atletičarima za 2023. godinu:

-najuspešnija mlađa pionirka Anđela Cvetković (AK VOJVODINA)

–najuspešniji mlađi pionir Mateja Aleksić (MUNJE SU ATLETIKA)

-najuspešniji stariji pionir Strahinja Zdravković (AK MLADOST ZEMUN)

-najuspešnija starija pionirka Tara Vučković (AK CRVENA ZVEZDA)

-najuspešnija starija pionirka Mina Mijatović (AK BORAC KLISA)

-najuspešnija starija pionirka Zaria Kaličanin (AK TOP JUMP)

-najuspešnija mlađa juniorka Mina Stanković (AK PIROT)

-najuspešniji mlađi junior Aldin Ćatović (AK NOVI PAZAR)

-najuspešnija starija juniorka Angelina Topić (AK TOP JUMP)

-najuspešniji stariji junior Jovan Stranić (AK VOJVODINA)

–najuspešnija mlađa seniorka Ivana Đurić (AK CRVENA ZVEZDA)

–najuspešniji mlađi senior Emir Rovčanin (AK POLET)

–najuspešniji senior Elzan Bibić (AK NOVI PAZAR)

– Prvi put sam pod ovakvom tremom jer sam pred ovakvim velikanima, hteo bih da se zahvalim čelnicima Srpskog atletskog saveza, čestitam i svim dobitnicima i nadam se da će ovo biti samo dodatni podstrek za sezonu koja je pred nama – rekao je Elzan Bibić.

-najuspešnija seniorka Ivana Španović (AK VOJVODINA)

Španovićeva je održala jedan kratak govor, za koji se i nije pripremila kako je sama rekla.

– Ovo je prva godina da nisam spremila govor, svima koji su se pridružili SAS želim godinu za pamćenje, što je do nas, nećemo vas razočarati. Nama sportistima i trenerima želim da ne odstupamo od principa i onim zbog čega smo ono što jesmo. Želim vam svima uspeh i da se vidimo ovde i sledeće godine.

-najuspešniji atletski trener Goran Obradović

-najuspešniji atletski klub Vojvodina Novi Sad

Prisutnima se obratio I direktor Srpskog atletskog saveza, Slobodan Branković:

– Imamo sjajne mlade atletičare, a to će se videti u Los Anđelesu 2028. godine, jer se za Pariz već zna ko su kandidati za medalje -rekao je Branković i naglasio činjenicu da je SAS jedini savez na svetu koji dve godine uzastopno organizuje dva Svetska prvenstva.- Čeka nas izgradnja Nacionalnog atletskog stadiona i siguran sam da će se na šampionatu Evrope 2028. godine naši atletičari i atletičarke boriti za pet ili 10 medalja. To mnogima sad zvuči kao naučna fantastika, ali tako su mislili i kada smo najavljivali sjajne rezultate kao što je bio šampionat Evrope u Minhenu, gde smo osvojili četiri medalje.

Svečanost je svojim prisustvom uveličao i Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Pregršt medalja osvojila je atletska aramada Srbije tokom 2023. širom sveta, izborene su tri olimpijske norme: Ivana Španović (skok udalj), Milica Gardašević (skok udalj), Angelina Topić (skok uvis). Priliku da se taj broj poveća naši atletičari imaće sve do 30. Juna. Pariz i pobednički olimpijski podijum je svima u mislima, za to se radi danonoćno, to je san za 2024. godinu.

