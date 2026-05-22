Odluke selektora Tomasa Tuhela izazvale su veliku polemiku pred početak priprema za Svetsko prvenstvo. Iako će zvaničan spisak od 26 fudbalera biti uskoro objavljen, on je već procureo u javnost.

Prema informacijama bliskim reprezentaciji, Tuhel je prethodnih dana razgovarao sa igračima, pa su mnoga imena praktično već poznata. Najviše pažnje privukla je činjenica da su bez mesta u timu ostali pojedini veliki asovi engleskog fudbala.

Jedno od najvećih iznenađenja predstavlja izostanak Trenta Aleksander-Arnolda, desnog beka Real Madrida. Iako iza sebe ima 34 nastupa za reprezentaciju Engleske i reputaciju jednog od najkreativnijih bekova današnjice, njegova forma ove sezone nije zadovoljila stručni štab. Nakon transfera iz Liverpula u Madrid upisao je 30 utakmica i pet asistencija, ali to očigledno nije bilo dovoljno za poziv na Mundijal.

Umesto njega, šansu je dobio Džed Spens iz Totenhema, što je mnoge iznenadilo jer ima veoma malo iskustva u nacionalnom timu.

Sa spiska je otpao i Kol Palmer, ofanzivac Čelsija, koji je prethodnih godina slovio za jednog od najvećih talenata engleskog fudbala. Iako mu je tržišna vrednost ogromna, slabije partije u Premijer ligi koštale su ga mesta u reprezentaciji.

Poziv nije dobio ni Fil Foden iz Mančester sitija. Foden je godinama bio standardan član nacionalnog tima, ali učinak od sedam golova i pet asistencija ove sezone očigledno nije impresionirao Tuhela.

Posebno emotivna reakcija stigla je od Harija Megvajera, štopera Mančester junajteda, koji je ostao bez mesta na najvećoj svetskoj smotri.

„Verovao sam da mogu da imam važnu ulogu ovog leta posle svega što sam prikazao ove sezone. Ova odluka me je baš pogodila i razočarala. Ipak, ekipi želim mnogo sreće“, poručio je Megvajer.

Engleska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna, dok će u grupnoj fazi igrati još protiv Gane i Paname.

Kompletan spisak Engleske za SP 2026:

Golmani:

Džordan Pikford

Din Henderson

Džejms Traford

Odbrana:

Ezri Konsa

Džon Stouns

Mark Gehi

Džarel Kvansa

Tino Livramento

Niko O’Rajli

Džed Spens

Ris Džejms

Vezni red:

Deklan Rajs

Eliot Anderson

Kobi Mainu

Džordan Henderson

Ebereči Eze

Morgan Rodžers

Džud Belingem

Napad: