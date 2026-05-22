Na spisku od 26 igrača za Mundijal nema mesta ni za defanzivca Real Madrid Trenta Aleksander-Arnolda, kao ni za tandem Mančester junajteda, Hari Megvajera i Luka Šoa.

"Od prvog dana smo jasno rekli da pokušavamo da izgradimo najbolji mogući tim, što ne znači nužno da treba okupiti 26 najtalentovanijih igrača", rekao je Tuhel.

Foden je pre dve godine bio proglašen za najboljeg igrača Engleske, dok je Palmer bio jedan od najboljih igrača Engleske na Evropskom prvenstvu 2024, kada je postigao gol u finalu protiv Španije. Ipak, obojica su iza sebe imali razočaravajuće klupske sezone i ostali bez mesta u reprezentaciji.

Megvajer je još u četvrtak potvrdio da neće putovati na Mundijal, istakavši da je "šokiran i slomljen" zbog odluke selektora.

Tuhel je poručio da u timu želi igrače koji su potpuno posvećeni kolektivu.

"Mogu da uverim navijače da imamo 26 maksimalno posvećenih igrača, koji znaju svoju ulogu i spremni su da stave tim ispred sebe", rekao je nemački stručnjak.

Na spisku su očekivano najveće zvezde reprezentacije, Hari Kejn, Džud Belingem, Bukajo Saka i Deklan Rajs.

Iznenađenje predstavlja poziv za Ajvana Tonija, koji je od prelaska u Saudijsku Arabiju posle Evropskog prvenstva 2024 odigrao samo jedan meč za nacionalni tim.

Na spisku se našao i vezista Manchester United Kobi Mejnu, koji je povratio mesto u timu posle dolaska Majkla Kerika na klupu Junajteda u januaru. Mladi vezista bio je jedan od važnih igrača u usponu kluba do trećeg mesta u Premijer ligi i plasmana u Ligu šampiona.

Prvi Mundijal u karijeri igraće i Ebereči Eze i Noni Madueke, dok se Markus Rašford vraća na veliko takmičenje nakon što je obnovio karijeru u Barseloni ove sezone.

Foden je bio standardan kod Tuhela od njegovog dolaska na klupu Engleske u januaru 2025. godine i započeo je svaki meč na prošlom Evropskom prvenstvu, gde je Engleska u finalu izgubila 1:2 od Španije. Međutim, od početka godine retko je bio starter u Sitiju zbog pada forme, a prošle nedelje je finale FA kupa presedeo na klupi.

Palmer, koji je 2024. proglašen za najboljeg mladog igrača Engleske i predvodio Čelsi do titule svetskog klupskog prvaka prošle godine, takođe nije uspeo da zadrži kontinuitet forme. U poslednjih 14 utakmica za klub i reprezentaciju nije postigao gol.