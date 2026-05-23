Nastavila je socca reprezentacija Srbije sa fenomenalnim igrama na Evropskom prvenstvu u Tirani.

Posle grupne faze koju su naši reprezentativci prošli kao prvi, a o kojoj više možete da pročitate na linku ispod, usledio je meč osmine finala protiv selekcije Grčke.

Srbija je slavila u ovoj utakmici rezultatom 2:0 - Nikola Mikić postigao je prvi pogodak, a Dejan Boske Damjanović stavio je tačku iz penala koji se u ovom sportu izvodi na malo drugačiji način (napadač kreće sa centra i ide jedan na jedan sa protivničkim golmanom).

Odličnu utakmicu odigrali su reprezentativci Srbije, svi su bili na nivou od golmana Ognjena Živkovića, pa do kapitena Milana Lole Smiljanića koji je pojačao tim za osminu finala, te su se zasluženo plasirali u četvrtfinale gde će večeras od 18.45 igrati protiv boljeg iz duela Francuska - Albanija.

Za one koji i dalje ne znaju, socca je verzija malog fudbala, gde pet igrača i golman na terenu malo većeg od rukometnog, sa golovima takođe malo većim nego rukometnim, pokazuje svoju magiju.

Reprezentaciju Srbije u Tirani predstavljaju Dejan Damjanović Boske, Miloš Dimitrijević Čava, Milan Perendija, Ljuba Baranin, Igor Jelić, Milan Lola Smiljanić, Aleksandar Tomović, Nikola Mikić, Uroš i Ognjen Živković, predvođeni selektorom Borkom Čovićem i stručnim štabom u kom se nalaze još Slaviša Popadić, Dragan Radivojević, Igor Milovanović i Nikola Kostovski. Deo ove ekipe bio je i Dejan Milovanović, bivši kapiten Crvene zvezde koji je nažalost prerano preminuo, te njegovi prijatelji imaju motiv više i igraju u Deksinu čast za trofej na Evropskom prvenstvu.

