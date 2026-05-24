Slušaj vest

Povratak Vojvodine na evropsku scenu ponovo je probudio veliko interesovanje među navijačima u Novom Sadu, ali i širom Srbije. Pred klubom je novi pokušaj da napravi iskorak u kvalifikacijama za UEFA Ligu Evrope, a već sada je jasno da će put ka grupnoj fazi biti izuzetno zahtevan. Kao nepovlašćen tim u ranim rundama kvalifikacija, Vojvodina bi mogla da dobije veoma ozbiljne protivnike, među kojima se nalazi nekoliko klubova sa bogatim evropskim iskustvom i kontinuitetom igranja na međunarodnoj sceni.

Jedan od potencijalnih rivala je Ferencvaroš, klub koji poslednjih godina praktično redovno nastupa u grupnim fazama evropskih takmičenja. Mađarski vicešampion izgradio je stabilan sistem, ulaže značajna sredstva u tim i poseduje iskustvo koje često pravi razliku u kvalifikacionim duelima. Njihov agresivan stil igre i snažna podrška sa tribina učinili bi ih jednim od najtežih mogućih protivnika za novosadski klub već na samom početku evropskog puta.

Mnogo pažnje privukao bi i eventualni regionalni obračun sa Hajduk Split. Duel Vojvodine i Hajduka imao bi posebnu emociju i težinu, ne samo zbog tradicije oba kluba, već i zbog ogromnog interesovanja navijača u regionu. Splićani već godinama pokušavaju da se vrate na ozbiljniju evropsku mapu, a „Poljud" je i dalje jedno od najneprijatnijih gostovanja na Balkanu. Ipak, ovakvi mečevi često izlaze iz okvira čiste kvalitativne procene, pa bi motivacija i trenutna forma mogli da budu presudni. Međutim, veliko je pitanje da li će UEFA uopšte dozvoliti mogućnost ovog meča. Naime, pred početak žreba se prave dva šešira sa po tri kluba... Tu UEFA ima mogućnost da razdvoji Vošu i Hajduk.

POTENCIJALNI RIVALI VOJVODINE 1. Ferencvaroš 2. Dinamo Kijev 3. Šerif Tiraspolj 4. Hajduk Split 5. CSKA Sofija 6. Karabah

Među najnezgodnijim potencijalnim rivalima svakako se izdvaja Karabag. Klub iz Azerbejdžana već duži niz godina predstavlja sinonim za stabilnost u evropskim kvalifikacijama i redovno uspeva da izbori grupnu fazu nekog UEFA takmičenja, a ove sezone je prošao i u nokaut fazu LŠ. Karabag je poznat po disciplini, brzom prelasku iz odbrane u napad i veoma organizovanoj igri, dok bi dodatni problem za Vojvodinu predstavljalo i dugo putovanje, koje uvek utiče na ritam ekipe.

1/99 Vidi galeriju Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Interesantna opcija mogao bi da bude i Šerif Tiraspolj. Iako moldavski predstavnik možda više nije senzacija kao u sezoni kada je šokirao Evropu pobedom protiv Real Madrida u Ligi šampiona, Šerif je i dalje klub sa ozbiljnim međunarodnim iskustvom. Njihov kvalitet je nešto manji nego prethodnih godina, zbog čega deo javnosti smatra da bi upravo oni mogli da budu jedan od prihvatljivijih protivnika za Vojvodinu među potencijalnim nosiocima.

Posebnu težinu imao bi i mogući duel sa Dinamo Kijev. Dinamo predstavlja jedno od najvećih imena koje bi Vojvodina mogla da izvuče na žrebu. Ukrajinski velikan decenijama je prisutan u evropskim takmičenjima, poznat po radu sa mladim igračima i intenzivnom stilu fudbala. Za novosadski tim to bi bio ogroman izazov, ali i prilika da odmeri snage sa klubom koji ima ozbiljan evropski renome.

Kao potencijalno najizjednačeniji rival među pomenutima deluje CSKA Sofija. Bugarski klub ima bogatu istoriju i veliko iskustvo, ali poslednjih godina ne dominira regionalnom scenom kao nekada. Upravo zbog toga mnogi smatraju da bi Vojvodina protiv CSKA mogla da traži svoju šansu za prolaz, posebno ukoliko bi uspela da prenese energiju sa "Karađorđa" na evropsku scenu.