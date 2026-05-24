Engleska fudbalska javnost je u potpunom šoku nakon novih navoda koji stižu sa Ostrva - Kilijan Mbape bi, prema tvrdnjama tamošnjih medija, mogao da bude akter jednog od najbombastičnijih transfera u istoriji fudbala i da iz Real Madrida pređe u Čelsi!

Francuski superstar već dve godine nosi dres "kraljevskog kluba", ali njegova epizoda u Madridu daleko je od mirne bajke. Iako je doveden kao glavno pojačanje i lider nove ere Reala, Mbape se, prema pisanju španskih i engleskih medija, nalazi pod pritiskom navijača, koji su nezadovoljni njegovim ponašanjem i žele da mu vide leđa.

Deo navijača je pokrenuo i peticiju za njegov odlazak, što je dodatno podgrejalo spekulacije o nezadovoljstvu oko njegove uloge u timu.

Iako je dugo delovalo da je njegov ostanak u Madridu siguran, sada iz Engleske stižu informacije koje menjaju celu priču. "TalkSport" tvrdi da bi Čelsi mogao da pokuša senzacionalan potez i dovede jednog od najboljih igrača sveta.

"Kilijan Mbape se povezuje sa mogućim dolaskom u Čelsi u transferu koji bi mogao da uzdrma evropski fudbal", navodi se u engleskim izveštajima, uz tvrdnje da novi menadžer Ćabi Alonso vidi Francuza kao ključnog čoveka projekta na Stamford Bridžu.

Prema tim informacijama, Alonso je uveren da bi Mbape momentalno transformisao Čelsi u tim sposoban da se bori za titulu u Premijer ligi.

Za sada, iz Reala nije stigla nikakva zvanična potvrda o eventualnim pregovorima ili ponudi, ali engleski mediji ističu da je letnji prelazni rok dug i da se situacija može dramatično promeniti u svakom trenutku.

U Madridu, navodno, raste podeljeno mišljenje. Dok jedni i dalje veruju u Mbapea, drugi smatraju da bi njegov eventualni odlazak doneo ogroman finansijski profit – pominje se suma od oko 200 miliona evra – ali i "reset" u svlačionici koja, prema kritikama, ne funkcioniše od njegovog dolaska.

Francuz je u dresu Reala odigrao 103 utakmice, postigao 86 golova i upisao 12 asistencija, ali se i dalje vode rasprave o njegovom uticaju na tim i navodnom individualizmu u igri.

Istovremeno, pojavljuju se informacije da Čelsi ne planira da stane samo na Mbapeu – u priči se pominje i Arda Guler, dok Real Madrid navodno razmatra mogućnost dovođenja Enza Fernandeza.

Ako se ove informacije pokažu tačnim, moglo bi da dođe do jednog od najkompleksnijih i najskupljih transfer-lanaca u modernoj istoriji fudbala, koji bi ozbiljno uzdrmao evropsku fudbalsku scenu.