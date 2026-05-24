U reprezentaciji Brazila nastao je pravi haos nakon odluke selektora Karla Anćelotija - legendarni broj 10 više neće nositi Nejmar!

Kultna "desetka" odlazi u ruke mlađe zvezde Vinisijus Juniora, dok će Nejmar na Mundijalu igrati sa brojem 13!

Vest je izazvala buru među navijačima Karioka, koji su jedva dočekali povratak slavnog asa u reprezentaciju. Iako je Nejmar dobio poziv za Svetsko prvenstvo, jasno je da se stvari u reprezentaciji menjaju i da je došlo do smene generacija.

Anćeloti je navodno bio pod ogromnim pritiskom javnosti i čelnika saveza da pozove Nejmara, uprkos činjenici da ofanzivac Santosa trenutno vodi veliku bitku sa povredom i neće igrati pripremne mečeve Brazila.

Ali kada je u pitanju broj na dresu - tu kompromisa nije bilo!

"Brazil gori zbog desetke! Anćeloti je presekao i odlučio da Vinisijus Junior nosi broj 10, dok će Nejmar igrati sa brojem 13", navode brazilski mediji.

Ova odluka mnogima je jasan znak da je Vinisijus postao novo lice reprezentacije i lider generacije koja treba da vrati Brazil na svetski tron prvi put još od 2002. godine.

U stručnom štabu navodno smatraju da Nejmar više nije centralna figura tima, već luksuzna opcija sa klupe – igrač koji iskustvom može pomoći u ključnim momentima, ali ne i čovek oko kojeg će se graditi igra.

Sam Nejmar se još nije oglašavao povodom "otimanja desetke". Iz njegovog okruženja poručuju da je fokusiran isključivo na oporavak i spremanje za Mundijal, ali brazilska javnost ne prestaje da bruji o njegovoj novoj ulozi.

Mnogi se pitaju – da li će veliki majstor uspeti da proguta ponos i prihvati status rezerviste?

Jedno je sigurno: priča o dresu broj 10 već sada je postala glavna tema u Brazilu, a lopta još nije ni krenula sa centra!

Nejmar je za Brazil odigrao čak 128 utakmica i postigao 79 golova, ali sada prvi put deluje da više nije neprikosnoveni kralj Karioka.

Brazil na Mundijal stiže kao jedan od glavnih favorita, a Anćelotijev cilj je jasan – trofej koji Karioke čekaju više od dve decenije.