Sezona iz snova za Arsenal pretvorila se u pravi finansijski tornado! Titula, finale Lige šampiona i brutalni prihodi lansirali su klub iz severnog Londona među najbogatije sile evropskog fudbala. Brojke koje izlaze iz Engleske ostavile su konkurenciju u neverici, a Tobdžije sada prete da sruše granice koje su nekada delovale nedostižno.

Dok navijači sanjaju osvajanje Lige šampiona, brojke koje stižu iz Londona deluju nestvarno. Engleski mediji tvrde da je Arsenal ove sezone zaradio čak 760 miliona funti – skoro 880 miliona evra!

Time su Tobdžije oborile rekord koji je držao Mančester siti i pokazale da više nisu samo fudbalski velikan — već prava mašina za pravljenje novca.

Arsenal šampion Premijer lige

A tu nije kraj...

Ako Arsenal u finalu Lige šampiona savlada Pari Sen Žermen, klub bi mogao da prebaci neverovatnih 885 miliona evra prihoda.

Do sada su to uspeli samo fudbalski giganti poput Real Madrida i Barselone.

Ogroman novac stiže sa svih strana – od TV prava, UEFA premija, sponzora i rasprodatog stadiona. Nova televizijska prava Premijer lige dodatno su naduvala prihode, a Arsenal je kao šampion dobio milionske bonuse.

Sponzori su posebno "odlepili" zbog uspeha londonskog kluba. Kompanije Emirates i Adidas navodno imaju ogromne bonus-klauzule vezane za trofeje, pa je osvajanje titule već pokrenulo lavinu novca.

Procene govore da bi Arsenal samo kroz dodatne bonuse mogao da inkasira još oko 25 miliona funti!

Posebna priča su UEFA premije. Plasman u finale Lige šampiona već je doneo klubu oko 124 miliona funti, a eventualni evropski tron otvorio bi vrata još većoj zaradi i statusu apsolutnog evropskog giganta.

Ipak, iza glamura krije se i druga strana medalje.

Arsenal je poslednjih godina trošio bez kočnice – ogromni transferi, astronomske plate i stvaranje tima za dominaciju ostavili su trag na finansijama. Iako prihodi ruše rekorde, očekuje se da klub sezonu ipak završi u minusu zbog brutalnih ulaganja.

Ali na Emirejtsu očigledno više niko ne razmišlja malo.

Cilj je jasan – Arsenal želi da postane novi kralj Evrope, i na terenu i van njega!