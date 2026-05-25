Crvena zvezda je dogovorila prvo veliko pojačanja u letnjem prelaznom roku, pošto je postigla dogovor sa Ferencvarošem oko transfera Mohameda Abu Fanija.

Vezista izraelske reprezentacije trebalo bi uskoro da bude predstavljen na stadionu "Rajko Mitić", a dolazak je velika želja trenera Dejana Stankovića, sa kojim je već uspešno sarađivao u mađarskom klubu.

Crvena zvezda je dogovorila kupovinu za milion evra, a još 200.000 ili 300.000 evra na tu sumu kroz bonuse!

Izraelski vezista bi trebalo da pojača konkurenciju u sredini terena, gde trenutno igraju Tomas Hendel i Timi Maks Elšnik. Iako visok svega 164 centimetra, Abu Fani je poznat po velikoj energiji, agresivnosti i borbenosti na terenu.

Tokom sezone 2023/24, pod vođstvom Dejana Stankovića u Ferencvarošu, odigrao je 36 utakmica, postigao pet golova i zabeležio čak deset asistencija. Na terenu je proveo ukupno 2.826 minuta, a sezonu je završio i sa 12 žutih kartona, što dodatno potvrđuje njegov ratnički stil igre.

Abu Fani je karijeru gradio u Makabiju iz Haife i Hapoelu iz Hadere, dok je za Ferencvaroš tokom tri godine odigrao 116 utakmica uz učinak od 14 golova i 36 asistencija. Za reprezentaciju Izraela upisao je 33 nastupa i važi za jednog od važnijih igrača nacionalnog tima.

