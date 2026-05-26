Slušaj vest

Crvena zvezda ozbiljno radi na pojačanjima za narednu sezonu, a novo ime koje se dovodi u vezu sa srpskim šampionom je Loizos Loizu, ofanzivac Hapoela iz Tel Aviva i standardni reprezentativac Kipra.

Dok je transfer Mohameda Abu Fanija iz Ferencvaroša na korak do ozvaničenja, na stadion "Rajko Mitić" mogao bi da stigne još jedan fudbaler koji se afirmisao u izraelskom fudbalu.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Prethodnih dana mediji iz Tel Aviva pisali su da je Zvezda zainteresovana za Stava Turijela, ali prema poslednjim informacijama fokus crveno-belih zapravo je usmeren ka Loizosu Loizuu, jednom od najboljih igrača Hapoela u sezoni za nama, preneo je "Mozzartsport".

Dvadesetdvogodišnji Kipranin igra primarno na poziciji desnog krila, ali se najbolje snalazi kada sa levom nogom ulazi ka sredini terena.

Upravo takav profil igrača traži stručni štab Zvezde predvođen Dejanom Stankovićem, koji je nedavno istakao da klub želi dodatni kvalitet u ofanzivnom delu veznog reda.

Loizu iza sebe ima odličnu sezonu u dresu Hapoela - na 40 utakmica u svim takmičenjima postigao je devet golova i upisao isto toliko asistencija, čime je potvrdio da je potpuno rehabilitovao karijeru nakon neuspešne epizode u Holandiji.

Fudbalski put započeo je u Omoniji, gde je važio za jednog od najvećih talenata kiparskog fudbala. Dobre partije preporučile su ga Herenvenu, ali se u Erediviziji nije snašao. To je iskoristio Hapoel, koji ga je doveo za nešto više od milion evra.

Iako još nije napunio 23 godine, Loizu već ima čak 47 nastupa za reprezentaciju Kipra i tri postignuta gola. Posebno se pamti podatak da je postao najmlađi strelac u istoriji kiparske selekcije, pošto je mrežu Češke zatresao sa svega 17 godina, dva meseca i 20 dana.

Ukoliko pregovori budu uspešni, Crvena zvezda bi mogla da dobije mladog i veoma perspektivnog ofanzivca, ali i potencijalno veliki transfer profit u budućnosti.

BONUS VIDEO: