Bivši napadač Partizana, Jovan Milošević, šokirao je navijače crno-belih jednim emotivnim priznanjem.

U opširnom razgovoru za "Mozzart sport" mladi fudbaler otkrio je da u jednom trenutku nije želeo ni da čuje za Partizan, iako danas period proveden u Humskoj naziva najlepšim u životu.

Jovan Milošević

Milošević je ispričao da je kao dečak bio u omladinskoj školi Partizana i da je teško podneo kada mu je klub poručio da na njega više ne računa.

"Ja sam bio u Partizanu nekoliko godina kao klinac. Dolazio sam iz Čačka na svaku utakmicu, mnogo mi je to značilo. Kada je bio oproštaj Saše Ilića, bio sam u špaliru dečaka na terenu. A, onda malo posle toga su mi rekli da nisam dovoljno dobar i da mogu da idem. Užasno teško sam to podneo, imao sam 12 godina. Probudio se strašan revolt u meni. Nisam hteo da čujem više za Partizan. Osećanje na nivou mržnje. To je nešto što, eto, malo ljudi zna", priznao je Milošević.

Čak je, kako kaže, razmišljao i da ostavi fudbal!

"Jeste, jer nisam mogao da se pomirim sa svim što mi se desilo. Čak sam hteo tada kada sam se vratio kući da prestanem da igram, osećao sam sve to kao nepravdu. Da priznam, nisam ni dan-danas ravnodušan kada se setim tog perioda. Nisam se pomirio sa tim", kaže sjajni napadač.

Ipak, sudbina je umešala prste kada se pojavila mogućnost da se vrati među crno-bele. A ključnu ulogu odigrala je njegova majka.

Bilo je odbijanja u početku. Da, da... Ali, presudila je – majka. Rekla mi je: "Slušaj, ne želim da se mešam, šta god ti misliš da je najbolje, tako ćemo, ali imam neki dobar osećaj oko Partizana". I ja sam rekao: "Majko, ako ti imaš takav osećaj, onda ćemo tako". Eto kako je ispalo", otkrio je Milošević.

Danas priznaje da mu je upravo period u Partizan bio najlepši deo dosadašnje karijere.

„Tih godinu dana u Partizanu bilo mi je najlepše u životu“, poručio je mladi napadač.

Milošević se dotakao i svog odlaska iz Humske, priznajući da je njegov transfer imao veliki uticaj na pad ekipe.

„Neću da budem lažno skroman, sigurno da je moj odlazak uticao. Bili smo povezani kao lanac - kad jedna karika pukne, sve se oseti“, objasnio je on.

Otkrio je i da je želeo da ostane još šest meseci u Beogradu, ali da ljudi iz Štutgarta nisu želeli novu pozajmicu jer su smatrali da je prerastao srpsku ligu.

Njegove emotivne reči odmah su izazvale lavinu reakcija među navijačima Partizana, koji i dalje veruju da bi sa njim u timu sezona izgledala potpuno drugačije.

Kurir sport/Mozzart sport