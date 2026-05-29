Slušaj vest

Veljko Paunović je održao konferenciju za medije u SC Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Srbija će igrati protiv Zelenortskih ostrva i Meksika.

Selektor je govorio o aktuelnom sastavu i otkazima brojnih reprezentativaca.

"Što se tiče spiska, kasnije je objavljen nego što je uobičajeno. Još uvek uspostavljam neku rutinu i način na koji ćemo objavljivati spisak ubuduće. Nekada smo davali spisak previše rano pa je bilo promena na njemu.

Što se tiče odaziva. Moram da istaknem grupu koja je ovde. Jedna od najboljih grupa, sa tačke gledišta kako su raspoloženi, kakav je pristup, kvalitet na treningu, odnos. Isto tako, koliko vide veliku šansu i donose sa sobom fantastičnu energiju. Mislim da je to jako važno za ovaj momenat. Zahvalan sam igračima koji su se odazvali i požrtvovali se, nekada je nužno da se to uradi. Jesam malo iznenađen, malo mi je krivo da nismo dobili pozitivan odgovor na poziv i na apel koji sam imao u aprilu. Neću nešto da zamerim, ima puno pojedinaca koji imaju opravdane razloge, igrača koji su imali teške sezone sa povredama i igrača koji su imali veliku minutažu.

U ovom trenutku ne treba da zamerimo, jasno mi je za neke momke šta mogu da očekujem, nisam srećan zbog toga. Dodatno, ima igrača koji imaju nejasnu situaciju sa ugovorima u klubovima. Nezgodno je da se neko povredi u takvim okolnostima. Nećemo da pravimo veliku frku, poučno je sve ovo, imam razumevanja. Sa druge strane, otvorena su vrata drugim momcima koji su to dobro iskoristili na treninzima. Mislim da ima pozitivnih stvari u svemu ovome", poručio je Paunović.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Osvrnuo se na spekulacije da u njegovom ugovoru postoji klauzula koja bi mu omogućila odlazak iz nacionalnog tima u slučaju dobre ponude nekog kluba.

"Što se tiče mog ugovora, poverljiva je stvar, ne želim o tome da pričam. Ja sam transparentan, ali mislim da ne treba niko da to zloupotrebi".

Upitan je o igračima koji igraju na bokovima.

"Stvaramo konkurenciju koja će nam se razjasniti na jesen. Bila je ideja da pripojimo mlade igrače iz naše lige i one koji nemaju minutažu u inostranstvu. Reprezentacija može da im bude odskočna daska i da se izbore za status u svojim timovima. Drago mi je što mogu da radim sa Andrijom Maksimovićem, nisam mogao ranije da gledam kako se naši igrači razvijaju. Ovo što sada vidim mi mnogo znači i gledam da obrnem situaciju u ono iako nije što smo prvobitno planirali".

Još malo o igračima koji nisu tu.

"Okrenuli smo list, pokušaćemo da upoznamo još bolje mlade igrače i da ih upoznamo sa zahtevima. To su igrači koji su izašli iz povreda, ističu im ugovori, imaju privatne situacije kao što su venčanja, rođenja deteta... Ima i tih koji su trebali da budu ovde, neću da govorim o pojedincima. Nikoga neću da precrtam, ali moramo o tome da vodimo računa i da razjasnimo situaciju kada dođe vreme za to".

Neisplaćene premije za ostanak u A Ligi nacija?

"Nisam učestvovao u tim akcijama i dogovorima. Ne mogu na to da delujem. Sve što postoji unutar Saveza tu se i rešava. Ne bavim se time. Od sada pa nadalje, kakav god bio dogovor, uvek ću podržati ono što je pravedno".

Uporedio je rad u klubu i reprezentaciju.

"Drugačiji je posao, ne mogu da poredim. Ne mogu da kažem da sam presrećan. Prošao je period medenog meseca i dobro znam kako se dalje postupa. Ne volim da vidim kada dolazi do preskakanja procesa. Bitni su uspesi mladih reprezentacija. Podržali smo to i sada imamo predstavnike na Svetskom i Evropskom prvenstvu. Ispoštovali smo proces, nismo bili brzopleti da požurimo sa igračima. Imali smo peh da se Milosavljević povredio, to su sastavne okolnosti fudbala, ali verujemo da ćemo imati prilike da to sve stavimo na svoje mesto.

Da li su brojni otkazi bacili senku na nov početak reprezentacije?

"Bez da izgubimo fokus u odnosu na naš cilj. Ovo su stvari koje moramo da shvatimo kao priliku. Ne iznenađuje me, jer kada dolazi do promena, dolazi i do promena standarda. Moje vrednosti i standardi su drugačiji. Znam da treba biti sposoban da se adaptiraš i iskoristiti to. Fokusiran sam na sve ono što dolazi, jako sam dobro razumeo od svih šta mogu da očekujem i šta se očekuje od njih. Podržaćemo grupu koja je sada tu da vidimo šta mogu da nam donesu".

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović okupio igrače iz Super lige Foto: Fss

Strahinja Pavlović je nedavno postao otac i iza sebe ima napornu sezonu u dresu Milana.

"Strahinja je odličan primer. Kada postoji sa jedne strane međusobno poštovanje i zahvalnost, pokazao je da je spreman da ide dodatnim putem. To je za pohvalu. Ne volim da čašćavam kapitenskom trakom, ne znam zašto ljudi misle da je to dezert. Svako treba da zna da svojim postupcima se bliži statusu koji treba da ima u reprezentaciji i svom klubu. Za kapitena je potrebno da se imaju liderske sposobdnosti, već sada je jedan od kapitena za ove naredne dve utakmice. Tu je i Živković. Ne želim da dovodim u javnosti pitanje kapitena".

Prva utakmica će biti protiv Zelenortskih ostrva.

"To je reprezentacija koja ide na Mundijal i koja je u konkurenciji jakih reprezentacija izborila mesto na Svetsko prvenstvo. Njihovi igrači su zastupljeni mahom u Portugalu. Ima igrača koji igraju i u Bugarskoj i u Izraelu. Ima fizički potencijal, brzi i eksplouivni igrači, i imaju dozu evropskog fudbala i mentaliteta. Takmičimo se i gledamo da se približimo načinu na koji želimo da igramo. I da izvučemo najbolji rezultat, a to je uvek pobeda".

Usledila je zanimljiva situacija, pošto je Paunović nakon pitanja o izostanku Andreja Ilića uzeo mobilni telefon i pročitao poruku koju je od njega dobio.

"Bio je na širem spisku, mi smo ga kontaktirali, ali nije mogao da dođe. Pročitaću njegovu poruku sad: "Mislim da nemam potrebe da dolazim po vizu, neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju, naporna sezona i rođeni brat mi se ženi 30. maja". Ja ovde radim za reprezentaciju i fudbal, i ne želim da postoje nikakve spekulacije".

Spisak bio drugačiji da je reprezentacija ostvarila plasman na Svetsko prvenstvo.

"Sto posto. Kada onaj krajnji cilj nije jasan, onda je sve mnogo drugačije. Postoji doza razočarenja koja utiče na energiju i mentalitet. Sve bi bilo drugačije da smo na Mundijalu, tukli bi se ko će da dođe".

Kako će javnost i navijači reagovati kada se pojavi sledeći spisak=

"Ne treba generalizovati stvari. Neki igrači sasvim opravdano nisu tu. U zavisnosti od toga kako budemo u narednom period govorili o tome, i javnost, mediji, to će uticati na našu podršku. Mislim da će se javnost usmeriti ka onome što budemo prikazali. Ne bih voleo da u septembru zateknem loš ambijent. Pokušavam sve vreme energiju da usmerim u pozitivnom smeru, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i pre toga Ligu nacija”.

Bonus video: