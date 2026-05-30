Fudbalski klub Liverpul saopštio je danas da je trener Arne Slot smenjen sa funkcije šefa stručnog štaba posle dve sezone provedene na klupi.

Holandski stručnjak, koji ima 47 godina, osvojio je titulu šampiona Engleske već u debitantskoj sezoni i tako doneo Liverpulu 20. naslov prvaka države. Međutim, ekipa je u drugoj sezoni pod njegovim vođstvom podbacila u Premijer ligi i prvenstvo završila na petom mestu.

Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Prema navodima britanskih medija, nekadašnji trener Bornmuta Andoni Iraola trenutno je glavni kandidat za upražnjeno mesto na Enfildu.

Vlasnici kluba, kompanija Fenvej Sports Grup, zahvalili su se Slotu na doprinosu koji je dao tokom mandata.

"Ovo je bila veoma teška odluka za klub. Arnov doprinos Liverpulu bio je značajan, vredan i, što je najvažnije za navijače i za nas, uspešan", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Slot tokom rada u klubu pokazao izuzetnu posvećenost, profesionalizam i stručnost, zbog čega uživa veliko poštovanje uprave.

"Od trenutka kada smo ga upoznali bilo je jasno da je reč o osobi koja ne samo da prihvata odgovornost, već je i rado preuzima", poručili su iz Liverpula.

Klub za sada nije saopštio kada će biti imenovan novi trener.