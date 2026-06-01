Slušaj vest

Svetsko prvenstvo 2026. neće doneti samo uzbudljivu borbu za titulu prvaka sveta, već i najveće promene fudbalskih pravila u poslednjih nekoliko godina!

Nekoliko novih pravila koja su odobrili FIFA i Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB) biće primenjena već na predstojećem Mundijalu, a cilj je jasan – manje odugovlačenja, više igre i stroža disciplina na terenu.

1/4 Vidi galeriju Legendrni fudbalski sudija - Pjerluiđi Kolina Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Amy Elle/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Amy Elle / Zuma Press / Profimedia

Jedna od najzanimljivijih novina odnosi se na ponašanje fudbalera tokom utakmice. Igrač koji tokom rasprave sa protivnikom ili sudijom sakrije usta rukom, podlakticom ili dresom, a postoji sumnja da je izgovorio neprimerene reči, mogao bi da bude kažnjen direktnim crvenim kartonom.

Još strože će se kažnjavati protesti protiv sudija. Ukoliko fudbaleri demonstrativno napuste teren ili pokušaju da prekinu utakmicu, rizikuju isključenje, dok bi njihov tim mogao čak i da izgubi meč službenim rezultatom.

Velike promene očekuju i VAR sistem. Video-tehnologija dobija dodatna ovlašćenja i moći će da reaguje kod pojedinih spornih situacija koje do sada nisu bile u njenoj nadležnosti, uključujući pogrešno dodeljene kartone, zamenu identiteta igrača i očigledne greške prilikom dosuđivanja kornera.

Na udaru su i fudbaleri skloni „krađi vremena“. Za izvođenje auta i gol-auta biće ostavljeno svega pet sekundi, uz javno odbrojavanje sudije. Svako prekoračenje vremena donosi kaznu i gubitak poseda lopte.

Nova pravila odnose se i na izmene. Igrač koji izlazi sa terena moraće to da učini u roku od deset sekundi i na najbližoj tački uz aut-liniju. U suprotnom, ulazak zamene biće odložen.

Promene čekaju i povređene igrače. Nakon ukazane pomoći na terenu, fudbaler će morati da napusti igru na najmanje jedan minut pre nego što dobije dozvolu za povratak, osim u slučajevima težih povreda ili posebnih situacija.

Organizatori su potvrdili i obavezne pauze za osveženje tokom svakog poluvremena, što je odgovor na visoke temperature koje se očekuju tokom Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi.

Jedno je sigurno - fudbal kakav poznajemo od juna naredne godine više neće biti potpuno isti.