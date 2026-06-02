FK Crvena zvezda nastavlja da planira letnji prelazni rok i, prema pisanju stranih medija, među igračima koje prati nalazi se i napadač Ferencvaroša Leni Žozef.

Dvadesetpetogodišnji reprezentativac Haitija imao je veoma uspešnu sezonu u Mađarskoj, gde je u dresu Ferencvaroša postigao 16 golova i zabeležio 10 asistencija. Posebno se istakao u evropskim takmičenjima, gde je svojim partijama privukao pažnju brojnih klubova, piše "Lekip".

Žozef je u Ferencvaroš stigao početkom 2025. godine iz Grenobla, a ranije je nastupao i za Mec i Bulonj. Njegove dobre igre donele su mu i mesto u reprezentaciji Haitija, pa se očekuje da će dodatno privući pažnju tokom predstojećih međunarodnih takmičenja.

Pored Crvene zvezde, interesovanje za njega pokazuju i klubovi iz Belgije, kao i Monca iz Italije, pa bi borba za njegov potpis mogla biti veoma ozbiljna tokom leta.

Ono što dodatno komplikuje potencijalni transfer jeste i reprezentativni status – Džozef je na spisku Haitija za predstojeće Svetsko prvenstvo, što bi moglo dodatno da poveća njegovu tržišnu vrednost u slučaju dobrih nastupa na velikoj sceni.

