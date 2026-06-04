Slušaj vest

Francuski reprezentativac i doskorašnji fudbaler Liverpula Ibrahima Konate otvorio je dušu i progovorio o najtežem periodu svog života.

U emotivnom intervjuu za francuski radio "France Inter" priznao je da je tokom sezone 2025/26 upao u depresiju nakon što je u razmaku od nekoliko meseci izgubio bliskog prijatelja i saigrača Dioga Žotu, a potom i oca Hamadija Konatea.

Vest o tragičnoj smrti Žote, koji je zajedno sa bratom Andreom Silvom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Španiji u julu 2025. godine, potpuno je slomila snažnog defanzivca.

1/11 Vidi galeriju Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

"Čak i danas mi je teško da poverujem. Njegov ormarić je i dalje bio u svlačionici, a svakog dana kada sam dolazio na trening imao sam osećaj da je još tu sa nama. Kada sam saznao šta se dogodilo bio sam u Los Anđelesu. Nisam mogao da verujem. Bio sam potpuno slomljen. Nisam imao interesovanje ni za šta drugo. On je bio poslednja osoba za koju biste pomislili da bi moglo da joj se dogodi nešto takvo", rekao je Konate.

"Nije bilo lako da se vratim fudbalu posle takve tragedije, ali osećao sam odgovornost prema njemu, njegovoj porodici i navijačima Liverpula", dodao je Francuz.

1/7 Vidi galeriju Diogo Žota Foto: Alexandre de Sousa / Zuma Press / Profimedia

Dok je pokušavao da se pomiri sa gubitkom prijatelja, suočio se sa još jednim teškim udarcem. Njegov otac Hamadi dugo je bio teško bolestan, a početkom 2026. godine je preminuo.

"Moj otac je dugo bio teško bolestan i proveo je mnogo vremena u bolnici. Na kraju su nam lekari saopštili da mu nije ostalo još mnogo vremena."

"Nisam znao sa kim da razgovaram o svemu tome. Držao sam sve u sebi" iskreno je priznao francuski reprezentativac.

Konate je otkrio da je bol vremenom postala toliko velika da je izgubio interesovanje za stvari koje su ga ranije činile srećnim, a prvi put je javno govorio i o depresiji.

"Postoje teški trenuci. Postoji depresija. I u fudbalu možete da patite od depresije. Nema razloga da vas bude sramota da to kažete", poručio je Konate.

Defanzivac je naglasio da su mu u najtežim trenucima najveću podršku pružili porodica, saigrači i navijači Liverpula, zahvaljujući kojima je uspeo da izdrži sezonu ispunjenu tugom i bolom.

Njegova ispovest izazvala je snažne reakcije širom Evrope i još jednom pokazala da ni najveće sportske zvezde nisu imune na životne tragedije koje se događaju daleko od reflektora i punih stadiona.