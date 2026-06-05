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Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Meksika sa 5:1 (2:1) u prijateljskom meču odigranom u Toluki.

Golove za domaći tim postigli su Vaskez (34) Himenez (57) i Čavez (90), kao i dva igrača Srbije Bukinac (45+2, autogol) i Avdić (72, autogol). Sa druge strane, Stanić je pobedio za našu reprezentaciju u 19. minutu.

Povela je Srbija u ranoj fazi utakmice i od tog momenta na terenu je postojao samo - domaći tim. Ređale su se šanse pred golom Stankovića, pa potom i Ilića i bilo je pitanje samo koliko ćemo golova da primimo. Na kraju - petarda. Uz sve to, postigli smo i dva komična autogola.

Rezultat sve govori, a posebno činjenica da smo dobro i prošli sa pet golova u mreži. Meksiko je daleko, daleko jači tim i ovako nešto nam zaista nije bilo potrebno - mislimo na uopšte odigravanje ovog meča.

Meksiko - Srbija 5:1 (2:1) MEKSIKO: Ranhel – Sančez, Montes (59' Rejes), Vaskez (73' Čavez Garsija), Galjardo (73' Romo) – Fidalgo (59' Mora), Lira (46' Alvarez), Gutijerez (59' Martinez) – Alvarado (73' Pineda), Himenez (59' Čavez), Kinjones (59' Vega) SRBIJA: F. Stanković (61' V. Ilić) – Eraković (77' Nedeljković), Đurđević (74' P. Petrović), Simić (74' Mimović), Bukinac (61' Avdić) – Dragojević (61' Nj. Petrović), A. Stanković (74' Kostov) – Ranđelović (46' Birmančević), Stanić (46' Zukić), Lučić (77' Milikić) – Štulić (46' Ivanović)

Ovako su naši fudbaleri na jak loš način završili ove dve "letnje" utakmice. Dve bespotrebne utakmice koje su potvrdile da nemamo kult reprezentacije (15 igrača se nije odzavalo), a ujedno i da nemamo roster od 30 igrača koji su u stanju da dostojno nose državni dres.

Zelenoortska ostrva su nas isprašila sa 3:0, a Meksiko dotukao sa 5:1. Loše. Baš loše.

Mnogo muka pred Veljkom Paunovićem koji još uvek nije opravdao veliko poverenje javnosti i navijača kada je izabran na mesto selektora Srbije.