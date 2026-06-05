NE STIŠAVA SE BURA U HUMSKOJ! Još jedan odlazak iz FK Partizan?
Ne stišava se bura u Humskoj ulici. Kako saznajemo, FK Partizan ostaje bez još jednog čoveka, a prema našim izvorima to je direktor marketinga kluba?
Prema našim saznanjima i izvorima, direktor marketinga je podneo ostavku zbog neslaganja sa poslovnom politikom kluba i odnosom prema sponzorima. Pojedini dugogodišnji sponzori poput Lap top centra i Kafeterije napustili su klub, a zvanično i generalni sponzor Maks bet pokrenuo je proces za raskid ugovora.
Da su naša saznanja dobra potvrđuje i objava na zvaničnom sajtu FK Partizan gde su ljudi iz Humske objavili konkurs za poziciju direktora ili direktorke marketinga. U konkursu se navodi sledeće:
- Zainteresovani kandidati/kandidatkinje Fudbalski klub Partizan otvara konkurs za poziciju Direktora/Direktorke marketinga, sa ciljem daljeg razvoja komercijalnog, marketinškog i komunikacionog potencijala Kluba.
Pozicija podrazumeva strateško upravljanje marketinškim aktivnostima FK Partizan, razvoj brenda Kluba, unapređenje odnosa sa sponzorima i partnerima, kao i kreiranje novih promotivnih i komercijalnih modela - stoji na sajtu FK Partizan.
Takođe, objašnjavaju se i uslovi i pravila konkursa, kao i kako i do kada zainteresovani mogu da se prijave.
Dakle, situacija u Partizanu se ne smiruje, a šta nas čeka u budućnosti - ostaje da se vidi...
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