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Ne stišava se bura u Humskoj ulici. Kako saznajemo, FK Partizan ostaje bez još jednog čoveka, a prema našim izvorima to je direktor marketinga kluba?

Prema našim saznanjima i izvorima, direktor marketinga je podneo ostavku zbog neslaganja sa poslovnom politikom kluba i odnosom prema sponzorima. Pojedini dugogodišnji sponzori poput Lap top centra i Kafeterije napustili su klub, a zvanično i generalni sponzor Maks bet pokrenuo je proces za raskid ugovora.

Da su naša saznanja dobra potvrđuje i objava na zvaničnom sajtu FK Partizan gde su ljudi iz Humske objavili konkurs za poziciju direktora ili direktorke marketinga. U konkursu se navodi sledeće:

- Zainteresovani kandidati/kandidatkinje Fudbalski klub Partizan otvara konkurs za poziciju Direktora/Direktorke marketinga, sa ciljem daljeg razvoja komercijalnog, marketinškog i komunikacionog potencijala Kluba.

Pozicija podrazumeva strateško upravljanje marketinškim aktivnostima FK Partizan, razvoj brenda Kluba, unapređenje odnosa sa sponzorima i partnerima, kao i kreiranje novih promotivnih i komercijalnih modela - stoji na sajtu FK Partizan.

Takođe, objašnjavaju se i uslovi i pravila konkursa, kao i kako i do kada zainteresovani mogu da se prijave.

Dakle, situacija u Partizanu se ne smiruje, a šta nas čeka u budućnosti - ostaje da se vidi...

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

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