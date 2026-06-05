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Crvena zvezda nastavlja sa aktivnostima na letnjoj pijaci, a prema navodima kiparskih medija, novo pojačanje moglo bi uskoro da stigne na stadion "Rajko Mitić".

Kako prenosi kiparska "Kerkida", dogovor između Crvene zvezde i Hapoela iz Tel Aviva praktično je postignut, pa je ostalo još samo da Loizos Loizu obavi lekarske preglede i ozvaniči prelazak među crveno-bele.

1/5 Vidi galeriju Delije Selta Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Prema istim informacijama, transfer bi trebalo da bude realizovan za 3.000.000 evra, koliko iznosi izlazna klauzula kiparskog reprezentativca. Deo obeštećenja, odnosno 15 odsto, pripašće njegovom matičnom klubu Omoniji.

Loizu igra na poziciji desnog krila, ali se jednako dobro snalazi i kao ofanzivni vezista. Ranije su mediji pisali da mu Zvezda nudi petogodišnji ugovor uz godišnju platu od oko 800.000 evra.

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Talentovani Kipranin je za prvi tim Omonije debitovao sa svega 16 godina, dok je već sa 18 postao standardan član ekipe. Tokom dosadašnje karijere izgradio je značajnu ulogu i u reprezentaciji Kipra, za koju je odigrao 47 utakmica i postigao tri gola.

Loizu se trenutno nalazi na reprezentativnim obavezama sa selekcijom Kipra, a po njihovom završetku očekuje se da se priključi pripremama Crvene zvezde i ozvaniči transfer koji bi mogao da predstavlja jedno od najzvučnijih pojačanja beogradskog kluba ovog leta.

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