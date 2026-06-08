Veznom fudbaleru to je bio drugi put u karijeri da u toku utakmice ima takav zdravstevni problem. Prvi put mu se to desilo na Evropskom prvenstvu 2021. godine, ali je uspeo da se oporavi i dobije dozvolu lekara da se vrati na teren.

"Želim da svima javim da sam dobro i da sam kod kuće sa porodicom.Kao što verovatno možete da zamislite, doživeti šok od mog ICD uređaja (implantabilnog kardioverter-defibrilatora) imalo je veliki uticaj i na mene i na moju porodicu. Ipak, želim da uverim sve da je ovo bila drugačija situacija od one koja se dogodila 2021. godine. Osećam se dobro i moj oporavak je već počeo.Pored toga što sam zahvalan na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, neizmerno sam zahvalan i lekarima koji su tokom svih ovih godina brinuli o meni i mom srcu",napisao je 34-godišnji Eriksen.