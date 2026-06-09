"Mislim da je ključno što je Igor odlučio da ostane, što se Feđa, bože zdravlja, vraća za trenera. To je nešto što je s moje strane, posle sezone koja je, po meni bila neuspešna. Mislim imamo i te kako za šta da se uhvatimo jer i posle neuspešne sezone imamo dva reprezentativca - Soklera i Lijeskića. I posle neuspešne sezone imamo tri ili četiri igrača od kojih klub može da zaradi novac. Znači da smo sagradili neki sistem koji ne može da se uruši tako lako i koji, kada naiđe ovakva sezona ima pozitivnih stvari", poručio je Perović.