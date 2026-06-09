VRAĆA SE FEĐA DUDIĆ: "Mislim da je to ključno..."
Fudbalski klub Radnički iz Kragujevca dobija novog-starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Perović na današnjoj konferenciji za medije.
Posle razočaravajuće i emotivno teške sezone u Kragujevcu, vreme je za promene. Direktor Igor Konatar će ipak ostati na svojoj funkciji, dok Slavko Perović iz ličnih razloga napušta poziciju sportskog direktora.
Ali, pre toga, Radnički je završio veliki posao povratkom Feđe Dudića koji se vraća nakon manje od godinu dana.
"Mislim da je ključno što je Igor odlučio da ostane, što se Feđa, bože zdravlja, vraća za trenera. To je nešto što je s moje strane, posle sezone koja je, po meni bila neuspešna. Mislim imamo i te kako za šta da se uhvatimo jer i posle neuspešne sezone imamo dva reprezentativca - Soklera i Lijeskića. I posle neuspešne sezone imamo tri ili četiri igrača od kojih klub može da zaradi novac. Znači da smo sagradili neki sistem koji ne može da se uruši tako lako i koji, kada naiđe ovakva sezona ima pozitivnih stvari", poručio je Perović.
Klub će ubrzo predstaviti i dva nova pojačanja. U pitanju su Bojica Nikčević i Nemanja G. Miletić koji stižu iz Čukaričkog, odnosno Novog Pazara.
Kurir Sport / Sportske.net
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