POVRATAK NA MESTO USPEHA! Feđa Dudić ponovo u Radničkom
Fudbalski stručnjak iz Bosne i Hercegovine Feđa Dudić ponovo je postao trener Radničkog, saopštio je večeras klub iz Kragujevca.
Dudić (43) je sa Radničkim potpisao ugovor do juna 2028. godine. On je pre 10 meseci napustio klub iz Kragujevca, sa kojim je dva puta izborio plasman u evropska takmičenja.
Trener iz BiH je u međuvremenu od oktobra prošle godine do maja ove godine vodio Maribor.
"Za godinu i 10 meseci provedene u Radničkom, Feđa Dudić je dva puta izborio plasman na evropsku scenu sa crvenima! Ovo je potvrda da Radnički gradi dugoročnu stabilnost, veruje u kontinuitet i da sa Feđom na čelu ne odustajemo od samog vrha srpskog fudbala. Veliki povratak Feđe Dudića i zvanična prozivka tima za novu sezonu zakazani su za 15. jun, u 18 časova na stadionu ’Čika Dača’. Nastavljamo tamo gde smo stali. Još jače, još bolje", naveo je klub iz Kragujevca.
Radnički je sezonu završio na 12. mestu na tabeli Superlige Srbije.