Dudić (43) je sa Radničkim potpisao ugovor do juna 2028. godine . On je pre 10 meseci napustio klub iz Kragujevca, sa kojim je dva puta izborio plasman u evropska takmičenja.

"Za godinu i 10 meseci provedene u Radničkom, Feđa Dudić je dva puta izborio plasman na evropsku scenu sa crvenima! Ovo je potvrda da Radnički gradi dugoročnu stabilnost, veruje u kontinuitet i da sa Feđom na čelu ne odustajemo od samog vrha srpskog fudbala. Veliki povratak Feđe Dudića i zvanična prozivka tima za novu sezonu zakazani su za 15. jun, u 18 časova na stadionu ’Čika Dača’. Nastavljamo tamo gde smo stali. Još jače, još bolje", naveo je klub iz Kragujevca.