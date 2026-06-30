Dosadašnji fudbaler Pari Sen Žermena Gonsalo Ramos potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Milanom uz rekordan transfer kluba od više od 70 miliona evra.Ramos je prvo pojačanje novog trenera Milana Rubena Amorima.
TRANSFER PIJACA
PRVAK EVROPE STIGAO NA SAN SIRO: Ramos potpisao petogodišnji ugovor sa Milanom
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Ramos je prvo pojačanje novog trenera Milana Rubena Amorima.Prethodni rekordan transfer Milana iznosio je 49,5 miliona evra, koliko je plaćeno Lilu za Rafaela Leaa 2019. godine.
Ramos je proveo poslednje tri sezone u Pari Sen Žermenu, za koji je postigao 45 golova u 131 utakmici i osvojio je brojne trofeje, uključujući dva trofeja u Ligi šampiona i tri šampionske titule u francuskom prvenstvu.
On je trenutno sa reprezentacijom Portugala na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
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