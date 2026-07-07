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FK Crvena zvezda odradio je pripreme u dva ciklusa i sada četa trenera Dejana Stankovića čeka početak srpske Superlige i kvalifikacije u Ligi šampiona.

Crveno-beli nisu blistali u Vindišgarstenu, videlo se na pripremnim utakmicama da mnogo toga nedostaje prvaku Srbije.

Vreme je za klupske obaveze - Marko Arnautović u dresu Austrije Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Veliki profesionalac

Ono što treba da raduje trenera Dejana Stankovića i sve u klubu u Ljutice Bogdana 1A jeste činjenica, da je Marko Arnautović stigao u Beograd. Samo nekoliko dana posle eliminacije fudbalske reprezentacije Austrije sa Svetskog prvenstva, sjajni napadač je nekoliko dana bio sa porodicom, a onda odlučio da se odmah stavi na raspolaganje svom klubu.

Marko Arnautović priključio se ekipi, a njegovo prisustvo na treninzima svakako će podići kvalitet. Poznato je i koliko iskusni centarfor znači za svlačionicu crveno-belih, posebno kakav odnos ima prema novajlijama i mlađim igračima. Uskoro bi ekipu trebalo da pojača i Jung Vu Seol, koji je igrao za Južnu Koreju na mundijalu 2026.

1/6 Vidi galeriju Marko Arnautović i Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Uskoro u Rusiji

Trener Dejan Stanković još nije odlučio da li će Marka Arnautovića i Seola voditi na prijateljsku utakmicu u Sankt Peterburgu, gde će 12. jula od 18.00 časova Crvena zvezda igrati tradicionalno protiv Zenita. Ruski klub igrao je nedavno protiv argentinske Himnazije iz La Plate (1:1), a u sredu 8. jula dočekaće Nefči iz Azerbejdžana.

Fudbaleri Crvene zvezde tokom priprema u Austriji igrali su nerešeno protiv Blau Vajsa (2:2) i Slovana iz Bratislave (1:1), dok su pobedili domaći Amšteten (2:1). U prvom delu priprema na Zlatiboru crveno-beli su bili bolji od užičkog Jedinstva (5:0).

Da se podese nišanske sprave - Marko Arnautović pravoslavni pozdrav Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sezona počinje 18. jula

FK Crvena zvezda 17. jula na stadionu "Rajko Mitić" protiv šabačke Mačve od 20.00 sati počinje prvenstvenu trku u Superligi. Kvalifikacije za Ligu šampiona crveno-beli igraju protiv boljeg iz duela, između ekipe Tre Fiori (San Marino) i Larn (Severna Irska). Prvi meč biće igran u gostima 21. ili 22. jula, dok je revanš u Beogradu 28. ili 29. jula.

Fudbaleri Crvene zvezde od prošle sezone branu titulu i nacionalni Kup. Ovog leta na Marakanu su stigla četiri nova igrača - Izraelca Abu Fanija, Kipranina Loizosa Loizua, Austrijanca Mohameda Čama i Bugarina Kristijana Balova. Svi oni su plaćeni 8.000.000 evra.