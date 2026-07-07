Šef stručnog štaba Saša Mićović ima trenutno na raspolaganju: Lazara Balevića, Filipa Novakovića koji je stigao iz Dinama Jug iz Vranja i potpisao ugovor na godinu dana, uz opciju produženja za još jednu, Aleksu Đorđevića (golmani), Nikolu Jankovića, Filipa Krstića, Strahinju Ristića, Petra Bogdanovića, Damjana Jovanovića, Filipa Stuparevića, Andriju Lukovića, Milana Mitrovića, Novaka Stevanovića, Nikolu Marinkovića, Aleksandra Andrejevića, Andriju Majdevca, Andriju Milića, Damjana Daničića, Lazara Miladinović, Jovana Stefanovića, Andriju Vlaisavljevića, Aleksu Novakovića, Andreja Stamenkovića i Đorđa Skočajića, a narednih dana trebalo bi da bude i novih pojačanja.