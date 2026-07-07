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FK Crvena zvezda je ovog leta već uložila oko 10 miliona evra u pojačanja, ali prelazni rok na stadionu "Rajko Mitić" još nije završen.

Prioritet uprave ostaje angažovanje štopera, dok se paralelno razmatra i mogućnost dovođenja još jednog krilnog fudbalera.

Iako su značajna sredstva potrošena, crveno-beli su istovremeno ostvarili i ozbiljnu zaradu od izlaznih transfera. Prodajom Alekse Damjanovića, Milsona, Balše Popovića i Stefana Lekovića u klupsku kasu slilo se više od 12 miliona evra, i to od igrača koji tokom prolećnog dela sezone nisu imali značajnu ulogu u prvom timu. Očekuje se i odlazak Vasilija Kostova, što bi dodatno uvećalo prihod.

Kada je reč o pojačanjima u odbrani, jedno od imena koje se našlo na radaru Zvezde bio je David Karmo. Reč je o levonogom štoperu visokom 196 centimetara, koji je ovog leta potpisao za Olimpijakos u transferu čija se vrednost procenjuje na devet miliona evra.

S obzirom na to da su Olimpijakos i Notingem Forest u vlasništvu iste grupacije, u Zvezdi su razmatrali mogućnost da Karmo stigne na pozajmicu, pošto je jasno da otkup ugovora nije bio realna opcija. Ipak, nakon dodatnih analiza i prikupljenih informacija o igraču, na "Marakani" nisu bili u potpunosti zadovoljni njegovim profilom, pa od tog posla neće biti ništa.

1/4 Vidi galeriju Ajub El Kabi na meču Kairat - Olimpijakos Foto: Alex Grymanis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karmo je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Ovijedu, a ranije je iz Brage prešao u Porto u transferu vrednom čak 20 miliona evra. Iako neće obući dres Zvezde, njegovo ime pokazuje kakav tip štopera crveno-beli žele da angažuju – levonogog, fizički dominantnog i sposobnog da odgovori zahtevima evropskih utakmica.

Osim odbrane, sportski sektor prati i tržište krilnih igrača. Iako ta pozicija trenutno nije prioritet kao štoper, u klubu veruju da bi do kraja avgusta mogli da dovedu još jedno pojačanje na bočnim pozicijama i dodatno pojačaju konkurenciju u timu pred nastavak sezone.

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