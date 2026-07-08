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Bivši trener Real Madrida potpisao je trogodišnji ugovor sa Fulamom, a na klupi engleskog kluba je zamenio Marka Silvu, koji je otišao u Benfiku.

"Alvaro je bio kandidat koji se izdvojio i tokom naših junskih sastanaka predstavio izuzetne argumente da postane naš novi šef stručnog štaba, te je brzo postalo sasvim jasno da je on pravi izbor. Izuzetno mi je drago što je Alvaro prihvatio izazov da pokrene Fulam napred i ne sumnjam da će naš tim, stručni štab i navijači prepoznati značaj njegovog imenovanja za sadašnjost i budućnost našeg kluba", naveo je vlasnik Fulama Šahid Kan, a preneo sajt kluba.

1/6 Vidi galeriju Alvaro Arbeloa Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Arbeloa je ekipu Real Madrida vodio od 13. januara do 9. juna ove godine, dok je pre toga bio trener rezervnog tima i omladinskih selekcija tog španskog kluba.

"Jedva čekam da doživim atmosferu na Krejven Kotidžu sa navijačima Fulama i da sledeće nedelje počnem pripreme sa igračima. Siguran sam da ćemo zajedno uživati u neverovatnom putovanju", rekao je Arbeloa.

Fulam, za koji igra i srpski vezista Saša Lukić, je prošlu sezonu završio na 11. mestu na tabeli Premijer lige sa 52 boda.