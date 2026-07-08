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Holandski defanzivac je sa Ajaksom, za koju je već igrao u dva mandata, potpisao jednogodišnji ugovor.

"Sjajno je poželeti dobrodošlicu Dejliju nazad u klub u kojem je sve za njega i počelo. On donosi iskustvo, smirenost i kvalitet - osobine koje mogu odmah da pomognu ovoj ekipi. Za nas je ovo logičan potez, jer se neko sa takvim iskustvom i karakterom savršeno uklapa u ono što želimo da izgradimo", naveo je tehnički direktor Ajaksa Jordi Krojf, a preneo sajt kluba.

Blind (36) je ponikao u omladinskoj školi Ajaksa, u kom je 2008. godine započeo profesionalnu karijeru. Za klub iz Amsterdama je prvo nastupao od 2008. do 2014. godine, a potom od 2018. do 2023. godine.

1/7 Vidi galeriju Natopljen teren na utakmici Herenven - Ajaks Foto: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa Ajaksom je osvojio sedam titula prvaka Holandije, i po dva trofeja u nacionalnom kupu i superkupu.

U periodu između svog prvog i drugog mandata u klubu iz Amsterdama nastupao je za Mančester junajted, dok je u Đironu došao iz Bajern Minhena.

Šesti je na večnoj listi po broju nastupa za reprezentaciju Holandije, za koju je odigrao ukupno 108 utakmica.

Ajaks je prošlu sezonu završio na petoj poziciji na tabeli holandskog prvenstva sa 56 bodova, nakon čega je mesto u kvalifikacijama za Ligu konferencija izborio kroz plej-of.