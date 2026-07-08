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Od kraja sezone traje saga između Dušana Vlahovića i Juventusa.

Sportski menadžment kluba iz Torina ponudio je Dušanu Vlahoviću novi ugovor, ali sa smanjenim primanjima, što je on odbio i otišao na odmor.

Voli crno-belo - Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Letovanje u Bodrumu

Posle 30. juna Dušan Vlahović i definitivno nije bio više igrač Juventusa, a kao slobodan agent i fudbaler bez obeštećenja postao je interesantan mnogim klubovima. Međutim, sem Bešiktaša koji mu je ponudio 10.000.000 evra po sezoni i trogodišnji ugovor, Srbin nije dobio nijednu tako dobru zvaničnu ponudu. Navodno, prvi čovek crno-belih iz Istanbula Serdar Adali je boravio u Bodrumu i video se sa Vlahovićem, koji je tamo bio na letovanju.

Istina, za Dušana Vlahovića su se raspitivali Barselona, Bajern, PSŽ, Mančester junajted, Mančester siti, Čelsi, Njukasl... Međutim, nijedan od navedenih klubova nije konkretizovao svoja zanimanja za reprezentativca Srbije.

1/9 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Italija na nogama

A, onda, kao grom iz vedra odjeknula je vest iz Italije - Dušan Vlahović i Juventus ponovo. Saga između dve strane nije završena. Čak šta više, deluje da će novi pregovori tek početi. Činjenica je da su u Torinu počeli da traže novog napadača, ali...

- Potražnja za Kolom Muanijem je velika. Pred nama je dug put. Vlahović? Nismo se sastali sa njim. Vrata su otvorena ne samo za Aleksandra Serlota, već i za druge igrače. Nikome ih ne zatvaramo. Na transfer tržištu sve može da se promeni preko noći. Moramo da budemo spremni da dejstvujemo na svim frontovima, moramo da imamo globalnu viziju - izjavio je direktor Juventusa Đovani Karnevali.

U Torinu je najlepše - Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Juventus na potezu

Posle ove vesti, italijanski novinari su krenuli da "kopaju". Tako je "Tutosport" došao do informacije, da je Dušan Vlahović navodno sam pozvao čelnike Juventusa. I to bez znanja svog oca Miloša koji je ranije pregovarao sa Starom damom. Italijanski medij nagađa da Srbin nije dobio zadovoljavajuće ponude, da mu se ne ide u Tursku i da smatra da bi za njega bilo najbolje da ostane u dresu Juventusa.

Novi tehnički direktor Juventusa Frederik Riki Masara trebalo bi da u narednim danima počne pregovore sa Dušanom Vlahovićem. Kako Italijani pišu, to je vrlo realna opcija i ne bi trebalo bilo koga da iznenadi, ukoliko se Srbin 13. jula pojavi na početku priprema.