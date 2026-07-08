Japanski reprezentativac Daiči Kamada ostaće u Kristal Palasu, pošto je sa londonskim klubom dogovorio novi jednogodišnji ugovor, preneli su britanski mediji.
Fudbal
KRAJ SPEKULACIJA: Kamada produžio ugovor sa Kristal Palasom
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Kamadin prethodni ugovor istekao je prošle sedmice, zbog čega se spekulisalo da bi mogao da napusti klub, posebno nakon interesovanja Notingem Foresta, čiji je trener njegov bivši šef Oliver Glazner.
Ipak, Palas je uspeo da zadrži 29-godišnjeg vezistu uprkos ponudama klubova iz Španije i Italije. Kamada je, prema navodima Skaj Sporta, zadovoljan životom u Londonu i uživao je tokom dve godine provedene u klubu.
Za to vreme osvojio je FA kup, Komjuniti šild i Ligu konferencija.
(Beta)
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