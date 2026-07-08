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Kamadin prethodni ugovor istekao je prošle sedmice, zbog čega se spekulisalo da bi mogao da napusti klub, posebno nakon interesovanja Notingem Foresta, čiji je trener njegov bivši šef Oliver Glazner.

Ipak, Palas je uspeo da zadrži 29-godišnjeg vezistu uprkos ponudama klubova iz Španije i Italije. Kamada je, prema navodima Skaj Sporta, zadovoljan životom u Londonu i uživao je tokom dve godine provedene u klubu.

Za to vreme osvojio je FA kup, Komjuniti šild i Ligu konferencija.

(Beta)

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