Slušaj vest

Rumunski fudbal potresla je velika afera u čijem je središtu hrvatski vezista Damjan Đoković. Odel za integritet Rumunskog fudbalskog saveza pokrenuo je istragu protiv fudbalera Kluža zbog sumnje da je na utakmici protiv Botošanija namerno dobio žuti karton, dok je na taj ishod u svetskim kladionicama navodno uplaćeno čak 800.000 evra.

Sporni meč odigran je 19. decembra 2025. godine, a Kluž je slavio minimalnim rezultatom 1:0. Prema navodima rumunskog portala Fanatik, Đoković je žuti karton dobio zbog rasprave, što je izazvalo sumnju da je opomena bila unapred dogovorena.

Pored iskusnog veziste, pod istragom se nalazi i klupski advokat Joan Ivasku. Ukoliko se optužbe pokažu tačnim, Đokoviću preti suspenzija do dve godine i novčana kazna od oko 60.000 evra, dok bi Kluž mogao da se suoči i sa najtežom sankcijom – izbacivanjem u niži rang takmičenja.

U odbranu hrvatskog fudbalera stao je njegov prijatelj i bivši golman Alesandro Kaparko, koji tvrdi da je čitav slučaj montiran kako bi se klub rešio igrača zbog visokog ugovora.

– Ovo je strategija ljudi iz Kluža koji žele da se reše Damjana. Odlično ga poznajem, vrhunski je profesionalac i siguran sam da će istina izaći na videlo – rekao je Kaparko.

On je dodao da Đoković nema motiv za takav potez, ističući da je tokom karijere stekao značajno bogatstvo i da poseduje više nekretnina.

S druge strane, vlasnik Kluža Joan Varga poručio je da klub neće štititi igrača ukoliko se dokaže njegova odgovornost.

– Ako je pogrešio, odmah ćemo raskinuti ugovor. Želimo da se ogradimo od svega. Ko pogreši, taj i plaća – izjavio je Varga.

Istraga Rumunskog fudbalskog saveza je u toku, a njen ishod mogao bi da donese ozbiljne posledice kako za Damjana Đokovića, tako i za Kluž.

BONUS VIDEO: